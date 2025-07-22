Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤ÏÊ¡°æ¸©¤ÎÈþÉÍ¸¶È¯¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î°Ê¹ßÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¸þ¤±¤¿¸½ÃÏÄ´ºº¤òºÆ³«¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¦¿¹Ë¾¼ÒÄ¹
¡Öº£¤¢¤ëÈ¯ÅÅ½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢°ÂÁ´¤òÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾­Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿·ÁýÀß¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¥¹¡Ê·ú¤ÆÂØ¤¨¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×

ÈþÉÍ¸¶È¯¤Ç¤ÏÇÑÏ§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¹æµ¡¤Î¸å·ÑÏ§¤Î·úÀß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2010Ç¯¤ËÈ¯ÅÅ½ê¼þÊÕ¤ÎÆ°¿¢ÊªÄ´ºº¤äÃÏ¼ÁÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2011Ç¯3·î¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢Ä´ºº¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸¶È¯¤Î¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤¿¤Î¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸å·Ñ¤Î¸¶È¯¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Ï¼¡À¤Âå·¿¸¶È¯¤Î³«È¯¾õ¶·¤äµ¬À©¤ÎÊý¿Ë¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¤Î»ö¶È´Ä¶­¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£