「アークナイツ」より「Gift+ W CanNot Wait For VER.」がMyethos Japan online storeにて7月25日より予約開始
【Gift+ W CanNot Wait For VER.】 7月25日1時 予約開始 2026年2月 発送予定 価格：6,600円
7月25日1時 予約開始
(C)HYPERGRYPH (C)Yostar
ADKエモーションズは、同社が運営するオンラインストア「Myethos Japan online store」にてフィギュア「Gift+ W CanNot Wait For VER.」を7月25日1時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は6,600円。
本商品はスマホゲーム「アークナイツ」に登場する傭兵・Wを1/8スケールフィギュア化したもの。右手には稲妻型のマイクを持ち堂々と歌うWが表現され、タンクトップとレザーのショートパンツ、金のパール塗装をされたジャケットを纏った姿で立体化されている。
表情は音楽に酔いしれるとともに、挑発ともとれる笑みを浮かべた顔が表現されている。
Gift+ W CanNot Wait For VER.
7月25日1時 予約開始
2026年2月 発送予定
価格：6,600円
スケール:1/8
サイズ：全高約224mm（専用台座付属）
□「Myethos Japan online store」の「Gift+ W CanNot Wait For VER.」
(C)HYPERGRYPH (C)Yostar
※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。
※商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。