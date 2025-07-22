¡ÚÃæÆü¡ÛSKE48·§ºêÀ²¹á¡¡8Ž¥28¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥ÁÅÐ¾ì¡Ö¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤Î·§ºêÀ²¹á¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Åì³¤¥é¥¸¥ª¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¡£Ó£Á£Ë£Á£Å¤É¤é¥Ý¥¸¥Ê¥¤¥È¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç£¸·î£²£¸Æü¤ÎÃæÆü¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï·§ºê¤ò¤Ï¤¸¤á£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¾ì¡£¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ä¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£·§ºê°Ê³°¤Î½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃæÆü£Ï£Â¤Ç¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¡Î±¹§²ð»á¡Ê£´£¸¡Ë¤«¤é¡Ö¡Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë·ë¹½»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê±ó¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»×¤¦£±£¸¡¦£´£´¥á¡¼¥È¥ë¤è¤ê¤â¹¤¤¶õ´Ö¤Î£±£¸¡¦£´£´¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿·§ºê¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤éÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁá¤¯¤âÂç¶½Ê³¡£¼«¿È½é¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ×¤à·§ºê¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ø¤Î°¦¡¢¤½¤·¤Æà¤³¤³¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ªá¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅêµå¤Ë¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£