¥×¥í¿ý»Î¤Î¥Æ¥ìÄ«½÷»Ò¥¢¥Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤ò¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»÷¹ç¤¦ÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡2023Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥í»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ç¤â¤¢¤ëÎÓ¥¢¥Ê¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°áÁõ¤Þ¤È¤á¡¡½ë¤µ¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬Äã²¼Ãæ¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¤Î°áÁõ»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤âÈà½÷¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¾Ð´éâÁ¤·¤¯Èþ¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤â¤È¤Æ¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤é¤·¤¤°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÎÓÈþº»´õ¡Ê¤Ï¤ä¤· ¤ß¤µ¤¡Ë
1990Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£¡ØANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ä¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥í»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎÓÈþº»´õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷misaki0hayashi¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»÷¹ç¤¦ÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡2023Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥í»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Ç¤â¤¢¤ëÎÓ¥¢¥Ê¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°áÁõ¤Þ¤È¤á¡¡½ë¤µ¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤¬Äã²¼Ãæ¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¤Î°áÁõ»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤âÈà½÷¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬Èþ¤·¤¤¡£
¢£ÎÓÈþº»´õ¡Ê¤Ï¤ä¤· ¤ß¤µ¤¡Ë
1990Ç¯5·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÌÀ¼£Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£¡ØANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ä¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥í»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÎÓÈþº»´õ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷misaki0hayashi¡Ë