2025年7月22日(火)夜10時よりABEMAにて、世界各国からダンス実力者たちが集い、国別対抗戦でワールドクラスの“ダンスクルー”を決めるダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』のファイナルを、国内独占・日韓同時生放送することが決定した。

【映像】大阪クルー「OSAKA Ojo Gang」ファイナル進出決定の瞬間

『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』は、韓国でメガヒットを記録した「Mnet」のダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER(SWF)』の第3シーズンとなる。韓国、ニュージーランド、アメリカ、日本、オーストラリアといった各国を代表するダンスの最精鋭メンバーで構成された実力派クルーが集結し、プライドをかけた国別対抗戦としてダンスバトルを行い、真のワールドクラスのダンスクルーを決める。まさに“ワールドクラス”なダンスクルーが参加しており、ファイナルに残ったのはオーストラリアを代表する「AG SQUAD」、アメリカ代表「MOTIV」、日本・大阪代表「OSAKA Ojo Gang」の3組だ。

OSAKA Ojo Gangは、ワッキング界の女王と呼ばれるIBUKIがリーダーを務め、KYOKA、RUU、HANA、JUNNA、MINAMI、UWAの実力者が揃った7名のユニットである。これまで脱落がかかる場面もあったが、その実力を十分に発揮し、本日のファイナルに辿り着いた。第6話のメガクルーミッションでは、TWICEのNAYEON、JEONGYEON、MOMO、SANA、JIHYOがスペシャルダンサーとして出演し、MOMOと実姉であるHANAの共演には「平井姉妹最高!」「カッコ良すぎる姉妹」などSNS上でも話題となった。

さらにKYOKAは、ハッキリとした性格や挑発的なコメント、印象に残るスモーキーなメイク、そして高いダンススキルも兼ね備え、韓国を中心にグローバルで人気が爆発している。Instagramのフォロワーも急増しており、「ELLE KOREA」など韓国のメディアへの出演も果たしている。

OSAKA Ojo Gangのリーダー・IBUKIは「あとは勝つだけです。私が1番勝ちたいと思っているんじゃないですか」「絶対にどんなことがあっても、チームを諦めさせたりはしません」と宣言。日本代表という旗を背負い、今夜10時より生放送で行われるファイナルのステージに挑む。

ファイナル進出を決めたクルー紹介

・日本/大阪代表「OSAKA Ojo Gang」

世界有数のダンスバトルで優勝を総なめにしているワッキングクイーンことIBUKIを中心にしているチーム。そしてグローバルヒップホップシーンで存在感を見せるKYOKA、9人組ガールズグループのTWICEのメンバー・MOMO(モモ)の実姉であるHANA、IZ*ONEやTWICE、NiziUなど数々のアイドルやアーティストの振り付けを担当したRUUなど、メンバー7名それぞれが実力者の最強クルー。

・オーストラリア代表「AG SQUAD」

世界的なダンスクルー・ROYAL FAMILYの全盛期をリードした第1世代の核心メンバーであるKAEA、KYRA、RUTHYBABYを中心に結成されたクルー。ヒップホップ、ダンスホール、アフロ、ヒールコレオなど様々なジャンルのダンサーたちが集まったオールラウンダーのチームです。

・アメリカ代表「MOTIV」

正統派オールドスクールヒップホップダンサーのMARLEEがリーダーを務めるヒップホップクルーです。リーダーのMARLEEが10代の時に作り、小規模で始まり、世界的なダンス競演「ワールド・オブ・ダンス」のヘッドライナークルーとしてドラマチックな成長ストーリーを持つチーム。特にブレイキングのアメリカ代表であるLOGISTXがメンバーとして所属しており、こちらも多彩なパフォーマンスを繰り広げています。

世界からダンスの実力者が集結し、熾烈なダンスバトルを繰り広げてきた『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』のファイナルは、「ABEMA」にて2025年7月22日(火)夜10時より国内独占・日韓同時生放送。優勝を掴むのは、一体どのクルーなのか。心震わされること間違いなしの最終回、期待が高まる。

