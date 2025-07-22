¡Ö½ÉÇñÀÇ¡×Æ³Æþ¤ò¼´¤Ë¡¡´Ñ¸÷¿¶¶½¤Îºâ¸»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¸©¤Î²ñµÄ¤Ç³ÎÇ§¡¡¼¡²ó¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄ§¼ýÊýË¡¤Ê¤ÉµÄÏÀ¤Ø¡¡ÂçÊ¬
´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÊ¬¸©¤Î¿·¤¿¤Êºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤¬22Æü³«¤«¤ì¡¢½ÉÇñÀÇ¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÉÇñÀÇ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤äÎ¹´Û¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃÏÊýÀÇ¤Ç¡¢¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Êºâ¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤Ï2²óÌÜ¤Î²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤ËÇ¯´Ö¤ª¤è¤½14²¯±ß¤Î·ÐÈñ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦»î»»¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¡¢½ÉÇñÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î¤«¤é¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»È¤¤Æ»¤ä¡¢ÀÇ¤òÄ§¼ý¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÉéÃ´¤ò·üÇ°¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¸©´Ñ¸÷¿¶¶½ºâ¸»¸¡Æ¤²ñµÄ ÅÄÃæ¼£°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÇÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò½½Ê¬¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤ÇÀ©ÅÙÀß·×Åù¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¤Ï¼¡²ó¡¢ÀÇ³Û¤äÀÇÎ¨¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄ§¼ýÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£