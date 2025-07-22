Snow Man¡ÖSERIOUS MAGAZINE¡×9¿ÍÊ¬°ìµó¸ø³«¡ªµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Ï¡È´ä´Ü¤¯¤ó¡ª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¶Ã¤ÌÜ¹õÏ¡¤Ï¥Î¥³¥®¥ê¥¯¥ï¥¬¥¿¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯
¢£º´µ×´Ö¤Ï¡ÈºÇ¶á¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¡×¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤ò¡Ö²È¤ÎÀöÂõµ¡¤¬Ë½¤ì¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤¿¡×¡¢¸þ°æ¤Ï°áÁõ¤ò¡ÖÊâ¤¯¤Î¤¬¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¸üÄì¡×¤È¾Ò²ð
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¡ªSnow Man¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖSERIOUS MAGAZINE¡×①～⑨
Snow Man¸ø¼°X¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖSERIOUS¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖSERIOUS MAGAZINE¡×¤¬´äËÜ¾ÈÊÔ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´°÷Ê¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÏÊÕæÆÂÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¥é¥¦ー¥ë¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤È½ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë´äËÜÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖSERIOUS MAGAZINE¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¿·Ê¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖSERIOUS¡×¤ÎÊ¹¤¤É¤³¤í¤äMV¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°áÁõ¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÏÊÕ¤Ï°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤Þ¤Ã¤Ý¤¤¥»ー¥¿ー¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¡¢¿¼ß·¤Ï¡È¡Ö¤Ð¤¤å¤ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¡É¤ò¡ÖÌÅ¤Ã»Ò¤¬Î©¤Ã¤¿»þ¡×¤È²óÅú¡£
¥é¥¦ー¥ë¤Ï¡ÈºÇ¶á¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¡×¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤ò¡Ö³¤³°¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯Ä¾Á°¡×¡¢ÌÜ¹õ¤Î¡ÈºÇ¶á¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¡×¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤Ï¡ÖÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Î¥³¥®¥ê¥¯¥ï¥¬¥¿¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸þ°æ¤Ï¡È¡ÖSERIOUS¡×MV¥½¥í¥·ー¥ó°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¡ÖÊâ¤¯¤Î¤¬¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¸üÄì¤Ç¤¹¡£¡×¡¢µÜ´Ü¤Ï¡ÈSnow Man¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿·Ð¸³¡É¤ò¡Ö³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢´ä´Ü¤¯¤ó¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜ´Ü¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È²óÅú¡£
°¤Éô¤Ï¡È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤äÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇºÇ¸å¡¢²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー½ç¤ËÊÂ¤ó¤À²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁSnow Man¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤¿²Ö²Ð¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ê¡£¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡ÈºÇ¶á¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¡×¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¡Ö²È¤ÎÀöÂõµ¡¤¬Ë½¤ì¤ÆÊâ¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢´äËÜ¤Ï¡ÈºÇ¶á¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¡×¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤ò¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤éÃî¤À¤Ã¤¿¤È¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¾¥¯¥¾¥¯ÂÎ¸³¤ä¤Ó¤Ã¤¯¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡ÖSERIOUS MAGAZINE¡×¡£¤¼¤Ò9¿ÍÊ¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£