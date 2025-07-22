Ä«ÆüÆà±û¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÂçËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ªËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«ÆüÆà±û¡Ê31¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖDisney¡¡Sea¾¯¤·Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä»äÉþ»Ñ¡£¥°¥Ã¥º¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ñ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£