TVアニメ「SPY×FAMILY」Season3の第1弾PVが解禁！フォージャー家の4人が活躍するアニメオリジナルシーンも収録
TVアニメ「SPY×FAMILY」Season3 第1弾PV カットシーン
10月から放送されるTVアニメ「SPY×FAMILY」Season3の第1弾PVが公開された。
集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートした「SPY×FAMILY」。現在では総PV数6億超え、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数3,800万部突破を記録している。アニメ「SPY×FAMILY」は同作を原作とした作品で、Season 2は、2023年10月より放送された。
今回公開されたPVの冒頭では、聞きなじみのある音楽とともに「あの家族が帰ってくる――」の文字が登場。フォージャー家の4人が活躍するアニメオリジナルシーンがふんだんに使用され、ダミアン、ベッキー、シルヴィア、フランキー、フィオナと、おなじみのキャラクター達も勢ぞろいしている。
PVのクライマックスでは、「戦争なんか起きないって言ってたのに」という不穏なセリフとともにロイドに似た少年の姿が現われる。少年はなぜ〈黄昏〉になったのか。「SPY×FAMILY」らしいハートフルコメディとスリリングなスパイアクションに期待したい。【TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3第1弾PV】
TVアニメ「SPY×FAMILY」作品情報
【配信情報】
各プラットフォームにてSeason 1～Season 2配信中
ABEMA プレミアム
Lemino
Amazon Prime Video
milplus
Disney+（ディズニープラス）
Netflix
dアニメストア
TELASA
dアニメストア ニコニコ支店
TELASA（au スマートパスプレミアム）
dアニメストア for Prime Video
U-NEXT
DMM TV
WOWOWオンデマンド
FOD
アニメタイムズ
Hulu
アニメ放題
J:COMオンデマンド
バンダイチャンネル
他
【STAFF＆CAST】
・STAFF
原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）
監督：今井友紀子
シリーズ構成：山崎莉乃
キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃
色彩設計：原 恭子
美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）
美術監督：臼井みなみ
CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）
撮影監督：佐久間悠也
編集：小口理菜（IMAGICA）
音楽プロデュース：(K)NoW_NAME
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
制作：WIT STUDIO×CloverWorks
（※敬称略）
【CAST】
ロイド・フォージャー：江口拓也
アーニャ・フォージャー：種粼敦美
ヨル・フォージャー：早見沙織
ボンド・フォージャー：松田健一郎
フランキー・フランクリン：吉野裕行
シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子
ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘
ユーリ・ブライア：小野賢章
ダミアン・デズモンド：藤原夏海
ベッキー・ブラックベル：加藤英美里
フィオナ・フロスト：佐倉綾音
（※敬称略）
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会