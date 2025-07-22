【TVアニメ「SPY×FAMILY」Season3】 10月 放送予定

TVアニメ「SPY×FAMILY」Season3 第1弾PV カットシーン

10月から放送されるTVアニメ「SPY×FAMILY」Season3の第1弾PVが公開された。

集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートした「SPY×FAMILY」。現在では総PV数6億超え、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数3,800万部突破を記録している。アニメ「SPY×FAMILY」は同作を原作とした作品で、Season 2は、2023年10月より放送された。

今回公開されたPVの冒頭では、聞きなじみのある音楽とともに「あの家族が帰ってくる――」の文字が登場。フォージャー家の4人が活躍するアニメオリジナルシーンがふんだんに使用され、ダミアン、ベッキー、シルヴィア、フランキー、フィオナと、おなじみのキャラクター達も勢ぞろいしている。

PVのクライマックスでは、「戦争なんか起きないって言ってたのに」という不穏なセリフとともにロイドに似た少年の姿が現われる。少年はなぜ〈黄昏〉になったのか。「SPY×FAMILY」らしいハートフルコメディとスリリングなスパイアクションに期待したい。

TVアニメ「SPY×FAMILY」作品情報

【TVアニメ「SPY×FAMILY」Season 3第1弾PV】

【配信情報】

各プラットフォームにてSeason 1～Season 2配信中

ABEMA プレミアム

Lemino

Amazon Prime Video

milplus

Disney+（ディズニープラス）

Netflix

dアニメストア

TELASA

dアニメストア ニコニコ支店

TELASA（au スマートパスプレミアム）

dアニメストア for Prime Video

U-NEXT

DMM TV

WOWOWオンデマンド

FOD

アニメタイムズ

Hulu

アニメ放題

J:COMオンデマンド

バンダイチャンネル

他

【STAFF＆CAST】

・STAFF

原作：遠藤達哉（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：今井友紀子

シリーズ構成：山崎莉乃

キャラクターデザイン・総作画監督：嶋田和晃

色彩設計：原 恭子

美術設定：竹内柚紀(草薙) 杉本智美（Unstable）

美術監督：臼井みなみ

CG監督 渡邉啓太（サブリメイション）

撮影監督：佐久間悠也

編集：小口理菜（IMAGICA）

音楽プロデュース：(K)NoW_NAME

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

制作：WIT STUDIO×CloverWorks

（※敬称略）

【CAST】

ロイド・フォージャー：江口拓也

アーニャ・フォージャー：種粼敦美

ヨル・フォージャー：早見沙織

ボンド・フォージャー：松田健一郎

フランキー・フランクリン：吉野裕行

シルヴィア・シャーウッド：甲斐田裕子

ヘンリー・ヘンダーソン：山路和弘

ユーリ・ブライア：小野賢章

ダミアン・デズモンド：藤原夏海

ベッキー・ブラックベル：加藤英美里

フィオナ・フロスト：佐倉綾音

（※敬称略）

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会