元宝塚歌劇団星組スターの十碧れいや(とあ・れいや=38)が22日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告した。



【写真】すっかり綺麗なお姉さんなな十碧れいや 左手薬指には大きなダイヤがキラリ

十碧は「令和7年7月本日の退団7周年記念日に大切な皆様にご報告があります。私事で恐縮ですが、この度結婚いたしました。退団から7周年という節目にこうして皆さまに直接ご報告できることを心から嬉しく思います」とつづった。透け感のある膝上丈のタンクドレス姿で、真っ赤なバラの花束を手にした十碧。二人は手を重ね、十碧の手には左手薬指には大きなダイヤがキラリと輝いていた。



「お相手は、常に私を笑顔にしてくれる方でプロポーズの際にも『will you marry me? yes or はい?』と書かれたサプライズの風船を用意してくれて『選択肢1つじゃん!!!笑』というように笑いを提供してくれました」とプロポーズの様子も明かした。「面白くてユーモア溢れるそんな温かい人柄に惹かれ、これからの人生を共に歩んでいくことを決めました」とのろけた。



さらに「これまで、応援してくださる皆さまのおかげで、宝塚現役時代、そして退団した今もお仕事にも真摯に向き合うことができています。その支えに改めて感謝の気持ちでいっぱいです」とファンへの感謝をつづった。



十碧は2007年、宝塚歌劇団に93期生として入団。同期には元雪組トップスター彩風咲奈、元宙組トップスターの芹香斗亜らがいる。身長175センチで、早くから長身の二枚目として注目を浴びていた。2012年の「めぐり会いは再び 2nd」で新人公演初主演。2014年の「アルカサル」で、麻央侑希とバウホール公演ダブル主演。2018年7月22日に退団した。退団後は女優としても活躍している。



