ばるの独占コメント到着！DuelJewel、NEW ALBUM『Eclipse』発売決定＆9月からはツアーも開催
9⽉17⽇にDuelJewelのNEW ALBUM『Eclipse』のリリースが決定。新アー写も同時解禁し、アルバムツアーも9⽉20⽇からスタートする。
4年連続リリースとなるフルアルバム『Eclipse』は、メンバー全員により作曲された全10曲入り。
「Moon」「Sun」の2version共にDVDが付属。「Moon」VerにはDVDに「待宵⽉-MATSUYOINOTSUKI-」のMV、making movieが収録され、「Sun」VerにはDVDに「Rotten Sun」のMV、making movieが収録される。
なお、⾳源を引っ提げたツアー「腐敗した太陽、望まれた⽉」が9⽉20⽇にEDGE Ikebukuro公演を⽪切りにスタート。ファイナルはShibuya STREAM Hall公演となる。
【ばる コメント】
4年連続フルアルバムリリース、昨年は2枚アルバムをリリースしたのでかなりのペースで曲を⽣み出しています。それほど今の活動が充実しているのだなとありがたい気持ちを抱きながらも、もっと貪欲に攻めたライブもやっていこうと思ってます。「Moon」Verと「Sun」VerはDuelJewelの両極端な⼀⾯を魅せることができると思うのでぜひアルバムを⼿にしてツアーに参加してください。最⾼のライブをお⾒せします。
【作品概要】
◼Eclipse（エクリプス）Moon Ver.（CD＋DVD）DRDJ-39 3,800円（税抜）CD収録曲1.待宵⽉-MATSUYOINOTSUKI2.DISTINATION3.Last train4.感情六号線5.死と死と6.SPEED LOOP7.鮮⾎噴き出すこの死の中で8.⼈に⾮9.Moon Struck〜LIVE edition〜10.Only Love
DVD収録曲待宵⽉-MATSUYOINOTSUKI MV待宵⽉-MATSUYOINOTSUKI making movie ◼Eclipse（エクリプス）Sun Ver.（CD＋DVD）DRDJ-40 3,800円（税抜）CD収録曲1.Rotten Sun2.DISTINATION3.Last train4.感情六号線5.死と死と6.SPEED LOOP7.鮮⾎噴き出すこの死の中で8.⼈に⾮9.Moon Struck〜LIVE edition〜10.Only Love
DVD収録曲Rotten Sun MVRotten Sun making movie
【ツアー情報】
■DuelJewel Tour 2025「腐敗した太陽、望まれた⽉」9⽉20⽇（⼟）EDGE Ikebukuro 17:00／17:309⽉28⽇（⽇）浦和ナルシス17:00／17:3010⽉3⽇（⾦）福岡INSA 18:30／19:0010⽉4⽇（⼟）福岡INSA 16:00／16:3010⽉12⽇（⽇）名古屋ell.FITS ALL 17:00／17:3010⽉13⽇（⽉・祝）浜松FORCE 17:00／17:3010⽉18⽇（⼟）阿倍野ROCKTOWN 17:00／17:3010⽉19⽇（⽇）神⼾VARIT. 17:00／17:3011⽉1⽇（⼟）柏PALOOZA 17:00／17:3011⽉3⽇（⽉・祝）新横浜NEW SIDE BEACH!! 17:00／17:3011⽉15⽇（⼟）札幌Crazy Monkey 17:00／17:3011⽉16⽇（⽇）札幌Crazy Monkey 15:00／15:3011⽉29⽇（⼟）仙台space Zero 17:00／17:3011⽉30⽇（⽇）郡⼭♯9 17:00／17:30
TOUR FINAL12⽉14⽇（⽇）Shibuya STREAM Hall 17:00／17:30