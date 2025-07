フジテレビの小澤陽子アナウンサー(33)が22日までにインスタグラムを更新。24年2月に生まれた長女を抱く姿を多数公開した。

「毎日11kg これが私のムキムキな理由」とつづり、愛娘を抱く姿などを多数公開した。「娘のイヤイヤ期が始まったのも重なり… 自分も体調を崩しながら仕事/育児/家事に向き合い 満身創痍な1週間だった」と打ち明けた。

そして「周りのワーママから よく聞いてたのは、『これか…!!!』 This is the thing! と痛感」と明かし、「イヤイヤ期に関する心強い言葉も沢山いただき、感謝しています!」と感謝を記した。

「対応はそれぞれもちろん正解はないけど、『みんな通る道なんだ』『自我が芽生えてきて自立していっている証拠』と聞くだけで安心しましたぁあー」と思いをつづった。「#まっちょになるわけだわぁ #半目ばっかり」とハッシュタグを添えた。

この投稿に「確かに11kgを頭より上に挙げたり長時間抱える機会って中々ないので鍛えられますよね」「可愛く大きくなりましたね」「娘さんとの楽しいひととき 小澤さんの笑顔が可愛らしいです」などのコメントが寄せられている。