´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬¸¶È¯¿·Àß¤Ë¸þ¤±ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Ø¡¡ÈþÉÍ¸¶È¯¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¡È¼¡À¤Âå·¿¸¶È¯¡É¤Î·úÀßÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¡Ö»ñ¸»¤ÎË³¤·¤¤ÆüËÜ¤Ç¸¶»ÒÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤ÊÅÅ¸»¡×
¡¡´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬¸¶È¯¤Î¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤ò³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡¿¹Ë¾²ñÄ¹¡Ë¡Ö»ñ¸»¤ÎË³¤·¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤ÊÅÅ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡£··î£²£²Æü¸á¸å¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤Î¿¹Ë¾¼ÒÄ¹¤ÏÎ×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤Ê¸¶È¯¤Î·úÀß¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¡°æ¸©¤Ë¤¢¤ëÈþÉÍ¸¶È¯¤ÇÃÏ¼ÁÄ´ºº¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÉÍ¸¶È¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´ØÅÅ¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿£±¹æµ¡¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£±£±Ç¯¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±ÃæÃÇ¡£¸½ºß¤Ï£±¡¢£²¹æµ¡¤ÎÇÑÏ§¤¬·èÄê¤·£³¹æµ¡¤Î¤ß¤¬²ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅÅ¤Ï¡¢º£²óºÆ³«¤¹¤ëÃÏ¼ÁÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÈþÉÍ¸¶È¯¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¼¡À¤Âå·¿¸¶È¯¤Î·úÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê´ØÀ¾ÅÅÎÏ¡¡¿åÅÄ¿Î¸¶»ÒÎÏ»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¡Ë¡Ö°ÂÁ´ºÇÍ¥Àè¤Ç¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÁ´°ÂÄê±¿Å¾¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê¡°æ¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¤Ê¤¬¤é¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º£¸å¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¸¶È¯¤Î·úÀß¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£