スマフェス会場限定プラモデル「PLAMAX BP-01SP ソフィア・F・シャーリング ナイトカラーVer.」がグッスマ公式ショップにて販売開始
【PLAMAX BP-01SP ソフィア・F・シャーリング ナイトカラーVer.】 7月22日 販売開始 価格：9,900円
マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX BP-01SP ソフィア・F・シャーリング ナイトカラーVer.」をグッドスマイルカンパニー公式ショップにて数量限定で7月22日より販売を開始した。価格は9,900円。
本商品は6月に開催されたイベント「スマイルフェス 2025」にて限定販売されたプラモデル商品。高峰ナダレ氏のオリジナル作品「バニースーツ プランニング」より水着テイストなバニースーツ姿の「ソフィア・Ｆ・シャーリング」を堰堤カラーでPLAMAX化したもの。
表情パーツは彩色済みの「照れ顔」「キメ顔」「ウィンク顔」が付属し、「目閉じ笑顔」はデカールが付属する。また、付属品は「ソードガンボード」「フォトンウォーターライフル」「武器保持用アーム」「ドローンパーツ」「ニボシ」に加え、印象が大きく変わる「ゴーグル付き前髪」も付属する。
⚡数量限定販売開始⚡#PLAMAX BP-01SP- グッドスマイルカンパニー【公式】 (@gsc_goodsmile) July 22, 2025
ソフィア・F・シャーリング
ナイトカラーVer.#スマフェス 会場限定プラモデルが、
ご好評につきグッスマ公式ショップでにて販売決定！
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※販売数の上限に達し次第終了となります。#バニースーツプランニング #maxfactory pic.twitter.com/iCrxxDm26l
(C)高峰ナダレ