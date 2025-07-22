¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â½ë¤¤»þµ¨¡ÖÂç½ë¡×ÆÍÆþ¡¡²¬»³¤ä¹â¾¾¤Ï°ì½µ´ÖËèÆüÌÔ½ëÆü
22Æü¤«¤éÆó½½»ÍÀáµ¤¤ÎÂç½ë
¡¡°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â½ë¤¤»þµ¨¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¹¡£7·î22Æü¤«¤éÆó½½»ÍÀáµ¤¤ÎÂç½ë¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç¤¤¤Ë½ë¤¤¡×¤È½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎñÄÌ¤ê¡¢²¬»³¡¦¹áÀî¤Î³ÆÃÏ¤Ç½ë¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¸á¸å4»þ¤Î»þÅÀ¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¬»³¸©¤Ç11¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢22Æü¸á¸å4»þ»þÅÀ¤Ç10¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤Ë¤Ï23Æü¤âÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥éー¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3ÆüÏ¢Â³¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤âÌÔ½ë¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤Ï²¬»³¤ä¹â¾¾¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£23Æü¤Ï²¬»³¡¦ÄÅ»³¤Ç36¡î¡¢¹â¾¾¤Ç35¡î¡£Íè½µ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢37¡î¤ä38¡î¤È¡¢ÂÎ²¹¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè°ì½µ´Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅì¤Î³¤¾å¤Ë¹âµ¤°µ¤¬µïºÂ¤ê¡¢¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£