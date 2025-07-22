¡Ö¼ýÆþÊä¤¦¤¿¤á¡Ä¡×Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡(60Âå)¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¡²¬»³»Ô¶µ°Ñ¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¡¡ÌÜ·â¾ðÊó¤ÇÈ¯³Ð
²¬»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¸«¡¡²¬»³»ÔÌò½ê
¡¡ÌµÃÇ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ü¹ð¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëºÆÇ¤ÍÑ¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï2023Ç¯11·î¤«¤é2025Ç¯7·î5Æü¤Þ¤Ç¡¢ÁÒÉß»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¡¢Ìó170Ëü±ß¤ÎÉû¶È¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¶µÍ¡¤Ï¡Ö¼ýÆþ¤òÊä¤¦¤¿¤á¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢Âà¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£