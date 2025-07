asmiが、TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』オープニングテーマとして起用されている「君がくれたもの」を9月24日にCDシングルリリースすることを発表した。 シングルには「君がくれたもの」の他、全3曲が収録される。ジャケットには『カッコウの許嫁Season2』書き下ろしのイラストが使用されることが決定しており、TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』 ノンクレジットオープニングもBlu-ray Discにて収録される。Sony Music Shopでは、8月6日までの早期予約で、asmi直筆サイン入りL判ブロマイドがプレゼントされることも決定している。 TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』は赤ん坊のころに取り違えられ、そして両家公認の許嫁である海野凪と天野エリカが、同居生活の中で繰り広げるちぐはぐなドタバタを描く、人生交錯ラブコメ作品だ。許嫁、想い人、血の繋がらない妹に、初恋の幼なじみなど「取り違え子」から始まる“五角関係” ラブコメディー。TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』は、TOKYO MX、BS日テレほかにて放送中。 ◆ ◆ ◆ ◾️asmi コメントこの度Season2のオープニングテーマを「君がくれたもの」で担当させていただきます。恋は時々真っ直ぐだった心をも歪めてしまう。呪いにも似た魔法が解けた頃 そこに残るものは一体なんなのか、私なりのラブソングを夏にぴったりの疾走感あるロックサウンドに乗せて歌いました! 「カッコウの許嫁」にこのような形で関わらせていただけることを心から嬉しく思っています。5人の人生とあなたの物語をどうか力強く彩れますように! ◆ ◆ ◆ ■「君がくれたもの」CD発売日:2025年9月24日(水)配信:https://asmi.lnk.to/AllYouGaveMeWN ○期間生産限定盤品番:SRCL-13411〜13412 価格:¥2,700(税込)・CD:「君がくれたもの」ほか・BD:TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』 ノンクレジットオープニング映像 ○対象店舗 / 特典内容・asmi応援店特典 … asmiオリジナルステッカー・セブンネットショッピング … asmiオリジナルアクリルスタンド・Amazon.co.jp … メガジャケ・全国アニメイト(通販含む) … ジャケット絵柄ましかくブロマイド・楽天ブックス … asmiオリジナル缶バッジ・Sony Music Shop … L判ブロマイド・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く) … asmiオリジナルましかくブロマイド ※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。 ○Sony Music Shop限定早期予約特典Sony Music Shopの対象カートにて『君がくれたもの』を対象期間内にご予約いただいた方へ「asmi直筆サイン入り L判ブロマイド」を差し上げます!Sony Music Shop限定早期予約特典ご予約対象期間:2025年7月22日(火)18:00〜8月6日(水)23:59まで※“asmi直筆サイン入り L判ブロマイド”は、Sony Music Shop特典の”L判ブロマイド”にasmiの直筆サインが入ったものになります。※予約受付期間内であっても、Sony Music Shop特典“L判ブロマイド”は無くなり次第の受付終了となります。ご予約はコチラ:https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013411&cd=MATO000007949 ○お支払いに関して入金期間:2025年7月22日(火)18:00〜8月6日(水)23:59まで※前払い方式オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)をご選択いただけるのは、8月6日(水)23:00までとさせていただきます。入金期限は8月6日(水)23:59までとなりますのでご注意ください。※決済方法は、クレジットカード・前払い方式オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)のみとさせて頂きます。代金引換・Amazon Pay決済・楽天ペイ・d払い・後払いでの決済方法はお選び頂けません。※前払い方式オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)をご選択の場合は、1配送毎に別途金187円(税込)の支払手数料が必要です。また支払期限を過ぎると自動的に購入権利が取り消されますのでご注意ください。※いかなる場合でもご注文のキャンセル、返品、返金はできません。商品の受取拒否等があった場合、今後の特典への応募参加をお断りさせていただく場合がございます。 ○注意事項※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ◾️TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』 […]

