椎名林檎が、濱尾ノリタカが共演した新作MV「松に鶴」を7月23日21時にYouTubeにてプレミア公開することを発表した。 ◆椎名林檎 MV 「松に鶴」は、<(生)林檎博’24―景気の回復―>のツアーメンバーとして参加した、東京事変からの盟友、鍵盤奏者・伊澤一葉のバンド「APPA」の原曲を起源に、作詞 椎名林檎、作編曲 伊澤一葉によって再構築された楽曲だ。メインアクトに現在、大河ドラマや朝ドラほか注目作ドラマで脚光を浴びている俳優・濱尾ノリタカを起用。灼熱のリゾート地を舞台に、石若駿(Dr,Glockenspiels, Sleigh bells)、鳥越啓介(B)、林正樹(Piano, Tambourine)とともに、ひと夏の物語を紡ぐ濱尾。その迫真のパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。 ◾️両A面シングル「実験中/白日のもと」 2025年8月6日(水)発売UPCH-80630 \1,320(税込) ◆収録曲 M1. 実験中 ※SHISEIDO「アルティミューン」キャンペーンソング 作詞 作編曲 椎名林檎 M2. 白日のもと <映画『近畿地方のある場所について』主題歌> 作詞 作編曲 椎名林檎 ◆先行トラック「実験中」※SHISEIDO「アルティミューン」キャンペーン・ソング配信リンク:lnk.to/RS_under_ex ◆タイアップ情報 ○「実験中」SHISEIDOアルティミューン×椎名林檎 コラボレーションキャンペーン「ストレス解放区」SHISEIDOアルティミューンコラボレーションサイト:https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-kaihouku.html ○「白日のもと」映画『近畿地方のある場所について』8月8日(金)全国ロードショー原作:背筋「近畿地方のある場所について」(KADOKAWA)出演:菅野美穂、赤楚衛二監督:白石晃士脚本:大石哲也 白石晃士脚本協力:背筋音楽:ゲイリー芦屋 重盛康平主題歌:椎名林檎「白日のもと」(EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)配給:ワーナー・ブラザース映画オフィシャル:公式サイト KINKI-MOVIE.JP/公式X @kinki₋movie ◆「白日のもと」 pre-add / pre-saveキャンペーン開催中 特典:オリジナルデザインスマホ画像 ※応募者全員プレゼント 応募期間:2025年7月16日(水)18:00〜2025年8月5日(火)18:00 ※上記の応募期間以外はご応募いただけません。 ※時間帯によっては(締切間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください ○Pre-add / Pre-saveとは Apple Music の Pre-add、SpotifyのPre-saveは、配信前のアルバムやシングルを事前に予約できる機能です。事前にPre-add/Pre-saveをしておくと、配信開始後にご自身のライブラリやプレイリストに自動で追加されます。 ○Pre-add / Pre-save応募方法 1. 下記リンク内の 【ご参加はこちら】 より「白日のもと」をPre-addかPre-save 2. Pre-addかPre-saveのボタンが 「Pre-added」 か […]

