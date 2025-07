浅井健一が、7月19日に<BEST SELECTION TOUR 2025>のツアーファイナル公演を沖縄桜坂セントラルにて迎えた。 ◆浅井健一 画像 全公演ソールドアウトの中、BEST SELECTION の名の通り、BLANKEY JET CITYやJUDE、AJICO、そしてソロ名義からの選曲で各会場熱狂の渦と化していたという。アンコールに披露されたBJCの名曲「赤いタンバリン」ではオーディエンスとの大合唱となり、ツアーファイナルの有終の美を飾った。 その興奮も冷めやらぬ中、早くも2026年5月より始まる浅井健一<GREAT SELECTION CIRCUS 2026>を発表した。 そして、2025年10月には3年半ぶりとなる個展を開催することも発表された。本展では、最新作の原画を中心に作品を展示予定。新たな表現に挑み続ける浅井健一による最新個展は、都内1カ所のみの開催とのこなので、ぜひ足を運んでみて欲しい。 ◾️セットリスト浅井健一<BEST SELECTION TOUR 2025>2025年7月19日 @沖縄桜坂セントラル プラネタリウムVinegar危険すぎるFantasy小さな恋のメロディキティLOVE LIVE LOVEハラピニオShampoo本当の世界2人の旅Brown BunnyWAYDEVILガソリンの揺れかたSALINGEREncore綺麗な首飾りFIXERSKUNK赤いタンバリン ◾️<浅井健一「GREAT SELECTION CIRCUS 2026」> 2026年5月17日(日)横浜Bay Hall 17:00 / 18:00 SMASH 03-3444-67515月22日(金)札幌PENNY LANE 24 18:15 / 19:00 マウントアライブ050-3504-87005月24日(日)仙台Rensa 17:15 / 18:00 GIP http://www.gip-web.co.jp/5月30日(土)浜松窓枠 17:15 / 18:00 JAILHOUSE 052-936-60415月31日(日)滋賀U☆STONE 17:30 / 18:00 清水音泉 06-6357-36666月7日(日)岡山CRAZYMAMA KINGDOM 17:15 / 18:00 YUMEBANCHI (岡山) 086-231-35316月13日(土)大阪GORILLA HALL […]

