peanut buttersが、約1年ぶりとなる新曲「らっぱー」を8月20日にデジタルリリースすることを発表した。 2025年2月には、前任ボーカル・ばななあいすの脱退が発表され、以降は再始動に向けて準備を進めてきたpeanut butters。満を持してリリースされる今作では前作に引き続き、真部修一氏(Widescreen Baroque、Vampillia、集団行動、進行方向別通行区分)をプロデューサーに迎えた。 peanut buttersの代名詞ともいえるポップなメロディとダウナーな歌詞の世界観はそのままに、インディー・オルタナティブロックやパワーポップのバンドサウンドから一歩踏み出し、新たにダンスミュージックの要素を取り入れたナンバーに仕上がっているという。なお、本作のボーカルは、AI歌声合成ソフト「Synthesizer V」によって制作されている。 さらに、本日公開された最新のアーティストビジュアルでは、“ひとりぼっち”となったニシハラが、バンドのマスコットキャラクター「ピーナッツ星人」と表裏一体となった姿が印象的に描かれている。たとえ一人になってもpeanut buttersとしての音楽活動を止めることはない――そんな決意が表現されたビジュアルとなっているとのこと。 関連リンク ◆peanut butters オフィシャルX◆peanut butters オフィシャルInstagram◆peanut butters オフィシャルTikTok◆peanut butters オフィシャルYouTubeチャンネル

