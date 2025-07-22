¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛCROWN HEAD¡¢½é¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ãSecret Showcase Climbing¡ä¤Ë·è°Õ¤ä³Ð¸ç¡Ö¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ëÀ®¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¤Ç¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±éTV¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHidden¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æü´Úº®¹ç4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉCROWN HEAD¡£¤½¤ÎÈà¤é¤¬6·î6Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå´±»³SPACE ODD¤Ç¡ã1st ONEMAN LIVE ¡ÁSecret Showcase Climbing¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ CROWN HEAD¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú¤ª¤è¤ÓÊüÁ÷¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â¸þ¤±¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤è¤ê°ìÁØ°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢CROWN HEAD¤Î4¿Í¤Ï¼«Ê¬Ã£¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ëÂç¤¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖHidden¡×1¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ï¤«¤ê¤·¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ ¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ôÀèÇÚ¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢CROWN HEAD¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½êÂ°¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ÎÆ£ÁÒCEO¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ï2¥õ·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë´ö¤Ä¤â¤Î¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤³¤«¤éÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤¬¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£ ÁáÂ®ÈäÏª¤·¤¿¡ÖHidden¡×¤Çßê¤á¤¤òÊü¤Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤ËMoto(Vo)¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ÈLumel(B, Vo)¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤¬³Ý¤±¹ç¤¦¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤¤¤ä¡¢°ÒÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖTherapist¡×¤Ë·Ò¤²¡¢¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Ëhiroto(G)¤¬¥Á¥ç¡¼¥¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ì¡¼¥º¤òµã¤«¤»¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ ¡Ö¤â¤¦¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡¢(¤ß¤ó¤Ê¤¬)ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¡×¨¡¨¡¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Tasuku(Dr)¤¬¸À¤Ã¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà°ìÎ®¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó²½¤·¤¿MV¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤¿¡ÖCheese¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤ß»£±Æ¤ò²ò¶Ø¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ó¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò¤è¤êÇ½Æ°Åª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£ ¤½¤³¤«¤é°ìÅ¾¡¢Â³¤¯¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤È»×¤ï¤»¡¢2ÈÖ¤«¤é¥Æ¥ó¥Ý¥¢¥Ã¥×¡£´ÑµÒ¤òÄ·¤Í¤µ¤»¤ë¤È¡¢16¥Ó¡¼¥È¤È8¥Ó¡¼¥È¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤àLumel¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤â·ã¤·¤¤¥½¥í¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤¹hiroto¡¢¥Õ¥£¥ë¥¤¥ó¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢¥µ¥Ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëTasuku¨¡¨¡³Ú´ïÂâ¤Î3¿Í¤¬Moto¤Î²Î¤ÎÎ¢¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ ¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÁ³¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÈ×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤¦¤ä¤êÊý¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿SNS¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£Tasuku¤¬¥«¥Û¥ó¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡ÈAcousticÆÃÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎTikTok¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¡¢Èà¤é¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢BTS ¡ß Íò¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼ ¡ß VAUNDY¡¢tuki. ¡ß New Jeans¡¢TWICE ¡ß ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¹ª¤ß¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¶Ê¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤²¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë³Ý¤±¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë²ÎÀ¼¤ò¥Ï¥â¤é¤»¤ëMoto¤ÈLumel¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´ÑµÒ¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ ¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¥«¥Ð¡¼¤â2¶ÊÈäÏª¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¡¼¥Ö¥ì¤Î¡ÖHome¡×¤Ï¡¢ÁÄ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëLumel¤¬¡ÖËÍ¤ß¤¿¤¤¤ËÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£ ¡ÖÀè½µ¡¢TikTok¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤¬60Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶Ê¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¾Ò²ð¤ËµÒÀÊ¤«¤éÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤¿¥«¥Ð¡¼¤Î2¶ÊÌÜ¤Ï¡¢Í¥Î¤¤Î¡ÖÎø¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¡×¡£Æ±´ü¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£hiroto¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ò´Þ¤á¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±éÁÕ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´ÑµÒ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ë¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤é¤·¤¤ââ»ý¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸½¡¼ç¤ÎÇÆÆ»ëý ¡Á¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÝ¤ß¹þ¤à¥µ¥«¥Ê¤ÈÇç¤¤¾å¤¬¤ë¡Á¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤«¤é±éÁÕ¤·¤¿¡Öµ´Åô¡×¤Ë¤³¤½»È¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È»×¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¾Æ¤ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥³¡¼¥ë¤«¤éºÆ¤Ó¥µ¥Ó¤Ë¤Ê¤À¤ì¤³¤à¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥°¥ë¡¼¥Ö¤ò¤¦¤Í¤é¤»¡¢¤µ¤é¤ËÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ ¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Moto°Ê³°¤Î3¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÎò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢·ëÀ®¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¡£4¿Í¤Î±éÁÕ¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ë¡¼¥Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î2¥õ·î¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ï¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤±éÁÕ¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤ÄÍýÍ³¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¡Ö¥Ù¥ë¡×¤ÇMoto¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿Ä¾¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤ÎÆüºÇ¸å¤ÎMC¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£Èà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ËÁÈ¤ó¤À¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÅÒ¤±¤ë»×¤¤¤ò¤¼¤Ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ ¡Öhiroto¤Î¤³¤È¤Ï6Ç¯Á°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬3¤ÄÌÜ¤Î¥Ð¥ó¥É¡£¤½¤ì¤«¤éLumel¤È½Ð²ñ¤¤¡¢hiroto¤¬ÍÄÆëÀ÷¤ÎMoto¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢2¥õ·îÁ°¤Ë¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î4¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤âµã¤¤¿¤¤Ìë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÄË¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÄË¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤Ã¤È¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡Tasuku ¡Ö²¶¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¸µ¡¹¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏºÇ½é50Ëç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Â¨´°¤·¤Æ¡¢150Ëç¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¤Þ¤À2¥õ·î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶³´¿¼¤¤¡£Moto¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÊ¸²½º×°ÊÍè¡£¤½¤Î¼¡¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¶¤é¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤À°ìÈ¯ÌÜ¤Ç²¿¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²»³Ú¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡hiroto ¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë1Æü¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼å¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï´¶¼Õ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì²ó³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡Lumel ¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Tasuku¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Èº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¥à¥À¤À¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Lumel¤Î»Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢hiroto¤Î¤³¤È¤âÈà¤¬¥®¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤½¤ó¤Ê3¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¥à¥À¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÈá¤·¤¯¤Æ¡¢¡ÈÀäÂÐ¥à¥À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢º£¸å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¤·¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Lumel¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÈMoto¤Ë²Î»ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢3¿Í¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢º£Æü¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ä¤ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤â³Ú´ï¤òÁ´ÉôÇä¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦²»³Ú¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¤ª¤Þ¤¨¤È²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤Þ¤¨¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÃ¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶Ê¤ËËÍÃ£¤ÎÁ´¤Æ¤ò¹þ¤á¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡Moto ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖClimbing¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤â¸À¤¨¤ë¶Ê¤À¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ê¥º¥àÂâ¤Î±éÁÕ¤È¥È¥ì¥Ö¥ê¡¼¤ËÌÄ¤ë¥®¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£¶Ê¤¬Êü¤Ä¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥í¥Ã¥¯¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¡£Moto¤ÈLumel¤¬¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò½Å¤Í¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤»¤Ä¤Ê¤µ¤È¤È¤â¤ËÑÛ¡¹¤·¤µ¤¬Þú¤à¡£¡ÈWe¡Çre making a new start. ¤µ¤¢»Ï¤Þ¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬Ýî¤ß¤ë¤Î¤Ï¡¢4¿Í¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤ä³Ð¸ç¤ò¹þ¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ CROWN HEAD¤ÎÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢Æ±»þ¤ËÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿4¿Í¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£ ¡ÖÉ¬¤ºÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£É¬¤ºÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡ª¡×¨¡¨¡Moto ¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¡¢CROWN HEAD¤Ï2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ´Åô¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢8·î9Æü(ÅÚ)¡¢Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¡ã2nd ONEMAN LIVE Red Riot¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é2¥õ·î¸å¤Î¤½¤ÎÆü¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³¸ýÃÒÃË ¢£¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡ãSECRET SHOWCASE [¡Ä]
The post ¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛCROWN HEAD¡¢½é¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ãSecret Showcase Climbing¡ä¤Ë·è°Õ¤ä³Ð¸ç¡Ö¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× first appeared on BARKS.