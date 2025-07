相川七瀬がデビュー30周年を記念した全国ツアー<ROCK KINGDOM TOUR 2025>を、7月21日、東京・Zepp DiverCity TOKYOにて開幕した。 ◆ライブ写真 本ツアーは、長年にわたり彼女の音楽活動を支えてきたプロデューサーの織田哲郎、そして世界的ギタリストであるマーティ・フリードマンを迎えた豪華編成で、8月30日の同会場でのファイナル公演まで全国7ヶ所を巡る。なお、全公演がソールドアウトしている。 同メンバーによるツアーは、2020年の25周年時にも行われたが、新型コロナウイルスの影響により制限の多い開催となった経緯があり、今回はその“リベンジ”とも言えるツアーとなる。 さらに初日公演では、11月8日に発売される30周年記念アイテム『BIG BANG』、そしてミニアルバム三部作のラストを飾る新作『FIRE WORK』のリリースも発表。節目の年にふさわしい記念プロジェクトが次々と明かされた。 リリース情報『BIG BANG』AVZ1-32337〜9/B〜D\39,000(税抜) / \42,900(税込)収録詳細三方背BOX仕様&特製デジパック・CD3枚 「SPARKLE」「STARDUST」「FIREWORK」・Blu-ray2枚 ※収録内容未定・アナログLPレコード ※収録内容未定・スペシャルフォトブックレット(アナログサイズ)・BIG BANG&ミニアルバム三部作アナログサイズ差し替えジャケット・特性額縁(アナログサイズ) 『FIRE WORK』AVCD-32340\2,000(税抜)/ \2,200(税込) ライブ情報<ROCK KINGDOM TOUR 2025>2025.07.21(祝・月) Zepp DiverCity(TOKYO)※追加公演2025.08.02(土) Zepp Sapporo2025.08.10(日) Zepp Nagoya2025.08.11(祝・月) Zepp Namba2025.08.17(日) Zepp Fukuoka2025.08.23(土) SENDAI GIGS2025.08.30(土) Zepp DiverCity(TOKYO)※全公演SOLD OUT <NANASE AIKAWA 30th Anniversary Live -BIG BANG->2025年11月8日(土)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)開場:17:00 開演:18:00料金:\8,800(税込)キョードー東京 TEL0570-550-799https://kyodotokyo.com 関連リンク◆相川七瀬 オフィシャルサイト

The post 相川七瀬、30周年アニバーサリーツアー開幕。織田哲郎&マーティ・フリードマンも出演 first appeared on BARKS.