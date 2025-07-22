¡ÚÂç½ë¡Û¸©Æâ¤ÇºÇ¤â½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ×Î±ÊÆ¤Ç37¡î¡¡ÌÔ½ë¤ÎÂÀºËÉÜ¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤Î½ë¤µÂÐºö¤Ï
7·î22Æü¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î°ì¤Ä¡ÖÂç½ë¡×¤Ç¤¹¡£Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤º¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤Ï¡¢Îñ¤É¤ª¤ê¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¸½ºß¡¢¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢¼ê¸µ¤Îµ¤²¹·×¤Ï34¡î¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤â¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢´é¤¬¤Û¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¤Ç¤Ï22Æü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬35.5¡î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤37.0¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³§¤µ¤ó¡¢½ë¤µÂÐºö¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¢£´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¿å¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÄ«¤Ê¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤·¤¿¤ê¡¢Æüº¹¤·¤Ç¤Û¤Æ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÎä¤ä¤½¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ëÂÐºö¤Ï¡¢ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ÎÌ¾ÊªÅ¹¤Ç¤â¡£
¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ë¥ß¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢½ë¤µÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ò¥ó¥ä¥ê¤ÈÎä¤¨¤ÆÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤È¤·¤«¤éÅ¹¤ÎÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âç·¿¤Î¥ß¥¹¥ÈÉÕ¤ÀðÉ÷µ¡¡£´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤Î½ë¤µÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÂÀºËÉÜ»Ô¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤ä¿åÆ»Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¹¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¹¡£
¢£Çß¥ö»ÞÌßÅ¹ ´ÅÌÚ²°¡¦¹âÅÄÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¤¤¤Æ¤â½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢½ë¤µ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÎÃ¤·¤¤¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ò¤È¤È¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
¤³¤Î¥ß¥¹¥ÈÉÕ¤ÀðÉ÷µ¡¤Ï¡¢9·îËö¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤Ç¤¹¡£