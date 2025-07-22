Da-iCE²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¼«Ëý¤Î¡È°¦¼Ö¡É¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Öº£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥½¥¦¥¤¥Á¥´¥ó¤È½Ð¶Ð¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×
¡¡¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Da-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Ëý¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤òÈäÏª¡£SNS¤Ë¤ÏÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×Da-iCE²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¡È°¦¼Ö¡É¸ø³«
¡¡²ÖÂ¼¤Ï¡¢¡ÖNOsWEA¡Ê¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë ¡ß ¥½¥¦¥¤¥Á¥´¥ó¡Ê¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Î°¦¾Î¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö#da_ice¡×¡Ö#¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡×¡Ö#¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡×¡Ö#FXBRS¡×¡Ö#¥Ï¡¼¥ì¡¼¡×¡Ö#HarleyDavidson¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤¬¡Ö¸¶·¿¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¤¸¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤·¥Ð¥¤¥¯¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤·¥·¥ã¥Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÛÂÀ¤¯¤ó³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤è¤¹¤®¤ë¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¥Ð¥¤¥¯¤âÀÖ¤È¹õ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡º£Æü¤Ï¥Ð¥¤¥¯¡¡¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤Ç¤¹¤«¡×¡Öº£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥½¥¦¥¤¥Á¥´¥ó¤È½Ð¶Ð ¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡¡¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤Ï¤ªÈè¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¡×Da-iCE²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¡È°¦¼Ö¡É¸ø³«
¡¡²ÖÂ¼¤Ï¡¢¡ÖNOsWEA¡Ê¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë ¡ß ¥½¥¦¥¤¥Á¥´¥ó¡Ê¼«¿È¤Î°¦¼Ö¤Î°¦¾Î¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö#da_ice¡×¡Ö#¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡×¡Ö#¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¡×¡Ö#FXBRS¡×¡Ö#¥Ï¡¼¥ì¡¼¡×¡Ö#HarleyDavidson¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤¬¡Ö¸¶·¿¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¤¤¸¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£