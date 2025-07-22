CM½÷²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¼«Ì±ÅÞÎò»ËÅªÇÔÂà¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤Þ¤¡¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¥Á¥¯¤ê¡È¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¡ÉÅÁ¤¨¤ë¼Ò²ñÇÉ¥Ý¥¹¥È¤âÂ¿¿ô
¡¡7·î20Æü¡¢³«É¼¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬½°±¡Áª¡¢ÅÔµÄÁª¤ËÂ³¤¤¤Æ¾×·â¤Î»°Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬X¾å¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Éíå¤Ê¤Ò¤È¸À¤òÊü¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ô¼«Ì±ÅÞÎò»ËÅªÇÔÂà¤Ç¤¹¤«¡Å¡£¡£¤Þ¤¡¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Å¡£¡Õ
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡Ô¤Ï¤¤»ú´Ö°ã¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡ÂçÇÔ¡Õ¤ÈÈéÆù¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢ÎëÌÚÍö¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç°Õ³°¤È¼Ò²ñÅª¥Ý¥¹¥È¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÇ¤ä¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡È¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¡É¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯3·î21Æü¤Ë¤Ï¡Ô¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤òÊ¨¡¹¤È´¶¤¸¤ëÆü¾ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Õ¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡Ô¡Ú¥¿¥¯¥·¡¼ÊÔ¡Û±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤â¤Ê¤ó¤«¿§¤ó¤Ê»ö¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡¡ÆÃ¤Ë¼£°Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤¢¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡»ä¤âÊÒÂ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿È¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤å¤ó¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡Ô¡ÚÅÅ¼ÖÊÔ¡Û¾è¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤À¤Ã¤¿¤é°ìÙä¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤¾¡×¤È¡¢Â¿Ê¬»ä¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤«¤â¤·¤¯¤Ï¾¯¤·²¼¤Ã¤Ý¤½¤¦¤Ê¿Í¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¡Õ
¡¡5·î13Æü¤Ë¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë¤Ò¤È¸À¡£
¡ÔÀ¤´Ö¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¯¤ëÉ÷Ä¬¤ò»ä¤Ï¤ï¤ê¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É°ìÊý¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤ÊÀ¸¤Êý¤·¤«¤·¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¿Í´Ö¤Ã¤ÆÊ£»¨¤À¤·¤½¤ó¤Ê¿Í´Ö¤ÎÂ¿ÌÌÀ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤À¤·¤Í¡Õ
¡¡¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤â¡¢¡Ô¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î½¢Ç¤±éÀâ¤Ç¤Î·¡¤Ã¤Æ·¡¤Ã¤Æ·¡¤ê¤Þ¤¯¤ì¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡¡SDGS´°Á´Ìµ»ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Õ¤ÈÈãÈ½Åª¡£º£Ç¯¤Ç50ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÎëÌÚ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï1989Ç¯¤Ë»ñÀ¸Æ²¤ÎCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥â¥Ç¥ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£1992Ç¯¤Ë¤Ï´ä°æ½ÓÆó¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡ØGHOST SOUP¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1994Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ý¥ó¥¥Ã¥¡¼¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤È¤Î¥¦¥µ¥®¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥·¥¹¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢1995Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï12¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤ÆCM½÷²¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2000Ç¯Âå¤«¤é¤ÏÉñÂæÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡2024Ç¯4·î3Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÈÎëÌÚÍö¡¹¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÌ¾¤Î¡ÈÃÒ»Ò¡É¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç
¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¢¡Á¡É¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡È¥Ñ¥ó¥À¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¤È¹ðÇò¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¤È¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤¿¤ÀÃæÇ¯¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡£Íö¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÍö¡¹¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÃæÇ¯¤¬¡Äº£¤Ä¤é¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯·ÝÇ½¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¥¹¥«¥¦¥È¸õÊä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡ÈÎëÌÚÍö¡¹¡É¤ÎÌ¾Á°¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¶¯¤¤¡£Àè¡¹¤ÏÎ©¸õÊä¤ÎÍ×ÀÁ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¤Þ¤µ¤«¡©