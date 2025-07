¥¹¥·¥í¡¼¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¿Íµ¤¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Ï¤Ô¤À¤ó¤Ö¤¤¡×¥³¥é¥Ü¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤­¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¹ë²Ú¤¹¤®...¡£¡Ö»¶ºâ¤ÎÍ½´¶¡×¡ÖÄÌ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×

スシローは2023年7月23日から、サンリオのキャラクターユニット「はぴだんぶい」とのコラボキャンペーンを開始します。

おすしにスイーツまで、コラボ限定メニューが充実のラインアップです。

ランダムグッズが盛りだくさん

限定ピック・ステッカー

・えび・サーモンたたき包み はぴだんぶいコラボ限定ピック付き

ピックはお腹いっぱいのまんぷくバージョン全6種からランダムで1枚付いてきます。

価格は220円〜。

販売期間は7月23日から。

販売数は、ピックの手配総数55.8万枚分です。

・炙りえびバジル・サーモンバジル はぴだんぶいコラボ限定ピック付き

ピックはこんがり日焼けバージョン全6種からランダムで1枚付いてきます。

価格は220円〜。

販売期間は8月6日から。

販売数は、ピックの手配総数79.2万枚分。

いずれも持ち帰り対象外です。

・はじけるメロンソーダ風パフェ はぴだんぶいコラボ限定ステッカー付き

ステッカーは、キャラクターたちがスシローで食事を楽しむ全6種のデザインからランダムで1枚付いてきます。

価格は360円〜。

販売期間は7月23日から。

販売数は、ステッカーの手配総数33.3万枚分です。

・はじける星型ラムネゼリー はぴだんぶいコラボ限定ステッカー付き

ステッカーは、キャラクターたちが夏のビーチを満喫する全6種のデザインからランダムで1枚付いてきます。

価格は220円〜。

販売期間は8月6日から。

販売数は、ステッカーの手配総数49.5万枚分です。

なお、持ち帰りネット注文とデリバリーは対象外。スシロー未来型万博店、持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」

コラボ限定ステッカーの裏面には、9月1日から9月30日までの期間中何度でも使用できる「スシロー5%オフクーポン」が付いています。

限定クリアポーチ

・ぷちローセット はぴだんぶいコラボ限定クリアポーチ付き

えび・まぐろ・サーモン・たまご・いくらの包み・ハンバーグ・ゼリーと、夏らしいデザインのクリアポーチ(全5種からランダムで1つ)がセットに。さらに、全5種の限定シートがランダムで1枚付いてきます。

価格は580円〜。

販売期間は7月23日から。

販売数は、クリアポーチの手配総数31.5万枚分です。

限定マスコット

・コラボ限定マスコット付きソフトドリンク

対象ドリンクと手のひらサイズのマスコット(ランダムで1つ)がセットになった、店内飲食限定メニュー。前半全6種はキャラクターがすしネタを抱えるデザイン、後半全6種はこんがりと日焼けをしたデザイン。

価格は1180円〜。

販売期間は前半が7月23日、後半が8月6日から。

販売数は、クリアポーチの手配総数各22.5万個分です。

・はぴだんぶいコラボセット8貫(1人前) コラボ限定ぬいぐるみ付き

握り寿司8貫とコラボ限定ぬいぐるみがセットになった、持ち帰りネット注文限定のメニュー。ポチャッコ、あひるのペックル、けろけろけろっぴの全3種からランダムで1つもらえます。

価格は2680円〜。

予約受付期間は7月23日7時から。受取期間は7月26日から8月3日まで。

販売数は、ぬいぐるみの手配総数2.2万個分です。

・はぴだんぶいコラボセット8貫(1人前) コラボ限定ぬいぐるみ付き

握り寿司8貫とコラボ限定ぬいぐるみがセットになった、持ち帰りネット注文限定のメニュー。ハンギョドン、タキシードサム、バッドばつ丸の全3種からランダムで1つもらえます。

価格は2680円〜。

予約受付期間は8月6日7時から。受取期間は8月9日から8月24日まで。

販売数は、ぬいぐるみの手配総数1.7万個分です。

スシロー公式Xの投稿には3万件近くのいいねが。

「激アツすぎる、行かなきゃ」

「かわいい毎日いく」

「絶対手に入れる!」

「今月はスシローしかたべません」

「通うしかない」

「散財の予感しかない...」

などの声が寄せられ、ファンは気合十分です。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

(東京バーゲンマニア編集部)