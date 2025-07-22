Åìµþ±ß¡¢147±ßÂæ¸åÈ¾
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±22Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á147±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ1±ß06Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á147±ß71¡Á73Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï39Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á172±ß61¡Á65Á¬¡£
¡¡20ÆüÅê³«É¼¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¡£ÌîÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤¬ºâÀ¯°²½¤ò¾·¤¯¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬¤ä¤äÏÂ¤é¤®¡¢±ß¤òÇã¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇä¤ëÆ°¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤ËÆþ¤ë¤È¡¢±ß¤òÇä¤ëÆ°¤¤â½Ð¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö³¤³°Àª¤òÃæ¿´¤ËÀ¯¶É¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£