ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡Ö¤½¤ó¤Êº¾µ½»Õ¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÛ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡×£Í¡Ý£±·Ý¿Í¤Î¼çÄ¥¤ËÊò¤ì´é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÌÌÇò¤¤ÅÛ¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¤¬£²£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬»äÀ¸³è¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ä¥ì¥·¡¼¥È¤ò¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£Âç¸ç¤¬¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦ÌÌÇò¤µ¤À¤È¾µÇ§¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´³ÛÊ¬¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£²¡¢£²£°£²£³¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯Ãæ¤Î¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦±Ê¸«Âç¸ã¤¬½Ð±é¡£¥Í¥¿¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¹âµé¥Á¥§¥¢¤Î£²£¶Ëü£·£³£°£°±ß¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò»ý»²¤·¤¿¡£
¡¡±Ê¸«¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¾Î¢¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖËÍ¤ÎÆ¨¤²¾ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÇÂçÀèÇÚ¤ÎÂç¸ç¤µ¤ó¤Ë¾µÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é´°Á´¤ËÆ¨¤²¾ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¤¤¿¤Í¤¨¡¢¤ä¤ê¸ý¤ÇÍè¤¿¤Ê¡©¤ªÁ°¡£¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡¢¤½¤ì¡©¥ï¥·¤¬¡Ê¥Á¥§¥¢Âå¤ò¡Ë½Ð¤·¤¿¤È»×¤¨¤ÐÄü¤á¤º¤Ë¡Ê¥Í¥¿ºî¤ê¤ò¡Ë¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¡¢±Ê¸«¤¬·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿Àþ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Í¥¿À½ºî¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¾Ð¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Êº¾µ½»Õ¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÛ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡×¤ÈÊò¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â¿©¤¤²¼¤¬¤ë±Ê¸«¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Ä¶Âç·¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÁÌ¡ºÍ¡õ¥³¥ó¥ÈÆóÅáÎ®£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Á¡×¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡Ê·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù¤Î½à·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤Æ¡£¡Ê»£±ÆÆü¤Î¡ËÌÀ¸åÆü¡Ê¤Ë½à·è¾¡¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤éËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¤ï¤·¡¢¤ªÁ°¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÌÌÇò¤¤ÅÛ¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¿¤Î¤è¡£Æ±¤¸Ì¾Á°¡Ø¥À¥¤¥´¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¿¤Î¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¥¹¡¼¥Ã¤ÈÎä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡Ë¥¹¥´¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤óÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤Ç¤â¡¢¤¹¤°Çã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¥Í¥¿¤â¤É¤ó¤É¤óºî¤é¤ó¤È¥¢¥«¥ó¤·¡£¡Ø¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÙÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤·¤¬¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç°Ø»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¼«Ê¢¤Ç¤Î¡Ö¾µÇ§¡×¤òÌóÂ«¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥í¥±¸å¤Ë±Ê¸«¤¬¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£