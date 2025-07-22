¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤´ß¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó7·î22Æü¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£ÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Ï¡¢½£ÅÔ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ÎÆîÅìÌó140¥­¥í¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£ÅìÀ¾23¥­¥í¡¢ÆîËÌ10¥­¥í¡¢ÌÌÀÑ¤Ï100Ê¿Êý¥­¥í¤È¤Ê¤ë¡£Åç¤Î·Á¤Ï¥¤¥ë¥«¤Ë»÷¤ë¡£ÆîÂ¦¤Ï¥Ð¥¹³¤¶®¤ËÌÌ¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤äÍºÂç¤Ê¼«Á³¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ËèÇ¯À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤¿ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡¥Ó¡¼¥Á¤ÏÆ±½£¤Ç½é¤á¤Æ¹ñÎ©¥µ¡¼¥Õ¥£¥óÊÝ¸î¶è¡ÊNational Surfing Reserve¡Ë¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¥µ¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ£¿ôÍ­¤·¡¢¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤¾å¤òÈô¤Ö¥«¥â¥á¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤´ß¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤´ß¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Îº½ÉÍ¤Î¥«¥â¥á¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î²­¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ëÁ¥Çõ¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤´ß¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤ÎÉ÷·Ê¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤ÊÕ¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤ÎÉ÷·Ê¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×ÅçÆþ¤ê¸ý¤ÎµÙ·Æ½ê¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤´ß¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×ÅçÆîÂ¦¤Ë¹­¤¬¤ë¥Ð¥¹³¤¶®¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î³¤ÊÕ¤ÇÄà¤ê¤ò¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤òÈô¤Ö¥«¥â¥á¡£¡Ê£¶·î£²£±Æü»£±Æ¡¢¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦ÛÉ±É¡Ë