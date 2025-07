NCT 127のYUTA(ユウタ/中本悠太)とMIYAVIの2ショット写真が双方のInstagramで公開。その熱いやりとりとともにファンの大きな注目を集めている。

【写真】NCT 127ユウタとMIYAVIの2ショット/MIYAVIは「#コラボ名募集中」とタグ付けして投稿

■NCT 127ユウタが憧れのMIYAVIとの2ショット

以前からユウタが憧れの先輩としてMIYAVIの名前を上げ、MIYAVIもInstagramでユウタにコメントするなど、ファンにもその交流が知られていたふたり。今回、食事しながらの2ショットで、初めてふたりで並んだ姿を披露した。

食事の場で撮影された写真では、互いに黒コーデのレザーのキャップを被ったMIYAVIとビーニー帽のユウタがピースサイン。和やかな空気が伝わる兄弟のような写真だ。

ユウタは「Dreams come true くらって倒れてもやり続ける事の大切さrockな兄貴と」と、 尊敬する”兄貴”であるMIYAVIとの対面の喜びを感じさせるコメントを添えた。これにMIYAVIが「見知らぬ場所でも進み続けるのみ それが生きる美学」と、まるで歌詞のようなリズムを感じさせる返信で反応。

■MIYAVIもユウタへの熱いメッセージ

さらにMIYAVIも自身のInstagramで写真を投稿。「It’s all about how we rock the world.(世界をどう揺るがすか、それがすべてさ。)」とユウタにメッセージを送った。さらに今後のコラボレーションへを予感させるような「#コラボ名募集中」というタグも。この投稿にユウタも「Thanks my bro(ありがとう兄貴)」とコメントを書き込んでいる。

さらにMIYAVIHAは、この投稿をストーリーズにリポストし、「たくさん良いお話できました」とコメントを添えた。

SNSでは、「憧れの先輩たちと次々に交流を広げていくユウタくんが眩しい!」「ツーショット見られて嬉しい」「雰囲気も似てる」「ふたりの世界観ピッタリだからぜひコラボを!」などの声のほか、早速コラボ名を考えて提案するコメントも多数見られた。