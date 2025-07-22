北山宏光主演舞台『醉いどれ天使』全キャスト＆メインビジュアル解禁

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■渡辺大、横山由依、岡田結実、阪口珠美ら、幅広いジャンルから豪華キャスト陣が集結！

北山宏光が主演を務める舞台『酔いどれ天使』「（酔」は、旧字体が正式表記）の全キャスト＆メインビジュアルが解禁となった。

松永（北山宏光）と対峙する酒好きで毒舌な貧乏医師・真田を演じるのは、時代劇から現代劇まで、その繊細かつ大胆な演技で、幅広い役柄を表現する渡辺大。松永と同郷で彼に想いを寄せるぎんは、AKB48の2代目総監督を務め、2021年の卒業後は俳優として精力的に活動する横山由依と、子役時代からバラエティやテレビドラマを中心に活躍し、今作が舞台初出演となる岡田結実がWキャストで彩る。

松永の恋人でダンサーの奈々江は、2024年の乃木坂46卒業後も、その類まれなキャラクターを武器にあらたな魅力を発信する阪口珠美。真田の診療所に住み込む美代は、数々の話題作に出演し、シリアスもコメディも変幻自在に演じ分ける実力派、佐藤仁美。松永の兄貴分・岡田は、長い芸歴で培った確かな演技力で、独特の存在感を放つ大鶴義丹が務める。

舞台情報

『酔いどれ天使』

11/07（金）～11/23（日・祝）東京・明治座

11/28（金）～11/30（日）愛知・御園座

12/05（金）～12/14（日）大阪・新歌舞伎座

原作：黒澤明 植草圭之助

脚本：蓬莱竜太

演出：深作健太

出演：北山宏光

渡辺大 横山由依・岡田結実（Wキャスト） 阪口珠美 ／ 佐藤仁美 大鶴義丹

堀野内智 神農直隆 生津徹 宮地大介 葉山昴 松井朝海 桑畑亨成 ／ 荒井洸子 片岡正二郎

西川裕一 八木橋華月 浅倉智尋 奥富夕渚 夕希奈

作品サイト

https://www.yoidoretenshi-stage.jp