ATEEZ、約4年半ぶりとなる日本でのフルアルバム『Ashes to Light』発売決定

■アルバム発売を記念したショーケースの開催や&リハーサル観覧企画も発表!

ATEEZが、ユニバーサルミュージックに移籍後初となるフルアルバム『Ashes to Light』を9月17日にリリースすることが発表された。

ATEEZが日本でフルアルバムをリリースするのは、2021年3月にリリースとなった『Into the A to Z』以来、約4年半ぶり。タイトルの『Ashes to Light』には、“困難からのあらたな希望”という意味が込められており、このたび公開された新ビジュアル、そして今後公開されていくアルバムフォトも、同じ世界観に沿って撮影されている。

『Ashes to Light』には、これまでにリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」はもちろん、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の計4曲に加え、今回のアルバムのために新録された5曲を含む計9曲が収録される予定。

発売形態は計12形態。初回盤、通常盤、初回フラッシュプライス盤、ファンクラブ限定のATINY盤、そしてUNIVERSAL MUSIC STOREでのみ各メンバーのソロ盤(計8形態)が発売となる。

初回盤にはCDの他にDVDが付属し、ファンクラブ限定のATINY盤にはCDとDVDの他に40ページにわたる撮り下ろしのフォトブックが付属。なお、各形態におけるブックレットに関してはすべて異なる写真で構成される。CDショップ購入特典等、詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

また、アルバム発売を記念したショーケースが、発売日の9月17日に開催されることも決定。2部制で行われ、1部はUNIVERSAL MUSIC STOREにて応募対象商品を予約・購入した人が対象、2部はATEEZ JAPAN OFFICIAL FAN CLUB「ATINY(JP)」会員かつ、同ストア内にて応募対象商品を予約・購入した人を対象に抽選で招待される。

さらに『Ashes to Light』の発売を記念して、9月のさいたまスーパーアリーナ公演を皮切りにスタートする『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN JAPAN』のリハーサル観覧企画も決定。こちらも詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『Ashes to Light』



イベント情報

『ATEEZ JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」発売記念 ショーケース』

09/17(水)都内某所

※2部制

※イベント内容:スペシャルライブ&トーク

