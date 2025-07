ムーミンバレーパークの新エリア「湖上のテラス」がグランドオープン!

湖の上からムーミン谷エリアや水浴び小屋などを眺めることができ、大型のみずあそびエリア「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」も登場します☆

ムーミンバレーパーク「湖上のテラス」グランドオープン

開業日:2025年8月1日(金)

グランドオープン:12:00

「湖上のテラス」オープニングセレモニー:11:10〜

「湖上のテラス」面積:16m×20m(320平方メートル)

「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」面積:10m×10m(100屐某爾機約25cm

場所:ムーミンバレーパーク

「ムーミンバレーパーク」に、新エリア「湖上のテラス」がグランドオープン!

この「湖上のテラス」に、登場するのは、10m×10mの大型のみずあそびエリア「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」

開催中のシーズナルイベント「ムーミン谷でみずあそび」が、より楽しめる内容へとパワーアップします。

ムーミンバレーパークは、宮沢湖畔に開園したムーミンの物語の世界を追体験できるテーマパーク。

開園当初から湖を活かした「水辺で遊べる場所」を構想に掲げ、長年検討を進めていたパークでようやく実現したのが、今回オープンする、宮沢湖の湖上に新たに設けられた「湖上のテラス」です。

湖岸から木道を約40m進んだ先に広がるその空間は、周囲の自然と調和した美しい景観に包まれており、水浴び小屋から海へ飛び込む「ムーミントロール」のように、まるで物語の世界に入り込んだかのような感覚を楽しめます。

非日常的な開放感とともに、湖面を吹き抜ける爽やかな風が、夏のひとときをより心地よく演出し、特別な時間が体感できるエリアです。

また、今回の「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」は、「湖上のテラス」を活用した夏のシーズナルイベント。

日よけスポットとして、長さ約15mのパーゴラを設置し、暑い日も快適に過ごせるように配慮されています。

今後も季節ごとに趣向を凝らした展開を予定。

訪れるたびに新たな発見がある、そんな進化し続ける体験型エリアとして展開されます。

さらに、夏のお出かけをもっと気軽に楽しめるお得なキャンペーンも実施中です。

湖上のテラス〜ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール〜

湖の上からムーミン谷エリアや水浴び小屋などを眺めることができる新エリア「湖上のテラス」

その「湖上のテラス」の上には、10m×10mサイズの大型のみずあそびエリア「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」が登場します。

まるで湖の上で遊んでいるかのような感覚が楽しめる、こどももおとなも夢中になれること間違いなしのスポットです☆

「湖上のテラス」グランドオープン記念!来園のおこさん(4歳〜高校生)に、ニョロニョロウォータートイをプレゼント!

実施期間:2025年8月1日(金)〜

実施時間:ムーミンバレーパークのオープン時間に準ずる

配布場所:はじまりの入り江エリア

プレゼント対象:ムーミンバレーパーク来園のおこさま(4歳〜高校生)限定

底のふたを外して水を入れて押し出すと、「ニョロニョロ」の頭上から水が勢いよく噴き出す楽しい仕掛け付きです。

「ムーミン谷のじゃぶじゃぶプール」で遊ぶのはもちろん、パーク内のさまざまなみずあそびスポットで使ったり、フォトプロップスとして写真撮影に活用するのもおすすめです☆

※ひとり1つ限り

※数に限りがあります。無くなり次第、配布終了

開催中「ムーミン谷でみずあそび」

開催期間:〜2025年9月23日(火・祝)までを予定

開催時間:ムーミンバレーパーク営業時間に準ずる

楽しみ方の異なるみずあそびゾーンで思い思いに楽しめる「ムーミン谷でみずあそび」を開催中!

こどもたちがびしょ濡れになって遊べる「飛行おにの魔法のスプラッシュゾーン」「じゃぶじゃぶクリーク」や、おとなが涼やかに過ごせるリラックスゾーン「ムーミン谷のふしぎなミストの道」など、家族みんなで楽しめる内容が盛りだくさんです!

入り江のテラスには、視界いっぱいのひまわりがフォトジェニックな「リトルミイのひまわりミストテラス」が新登場。

さらに、「ムーミントロール」、「ムーミンパパ」、「スノークのおじょうさん」が、夏も水着姿で登場します。

その日によって誰に会えるかはお楽しみです!

「ムーミン谷の湖上花火大会」ナイトパス販売

7月開催日時:26日(土)〜31日(木) 19:40〜

8月開催日時:1日(金)〜24日(日) 19:40〜/30 日(土)・31 日(日) 19:00〜

※8月9 日(土)は「ムーミンの日記念 花火大会 2025」を開催

9月開催日時:6日(土)・7日(日)、13日(土)〜15 日(月・祝)、20日(土)〜23日(火・祝) 19:00〜/27日(土)・28日(日) 18:30〜

開催場所:ムーミンバレーパーク内

※少雨決行、強風荒天中止。中止情報についてはムーミンバレーパーク公式サイト、SNS 等で告知。また予告なく打ち上げ時間を変更する場合があります

夏の夜に湖上から一斉に放たれる花火が、鮮やかな光と色彩で夏空を華やかに彩り周囲の夜の闇を瞬時に明るく染め上げます。

夜空いっぱいに広がる圧倒的な華やかさと輝きで、息をのむような大迫力の湖上花火が堪能できます☆

また、「メッツァの北欧花火 2025」も同時期に開催。

こども応援キャンペーン・U22 パスなどムーミンバレーパークをお得に楽しめるチケット販売中

高校生以下1デーパス500円!「こども応援キャンペーン」チケット

販売価格:こども(4歳〜高校生) 500円(税込)

対象期間:〜2025年9月30日(火)まで

高校生以下は1デーパスが500円になる「こども応援キャンペーン」を開催中。

中高生もうれしいこども料金に!

夏休みの家族のおでかけにぴったりのキャンペーンです。

18歳〜22歳がお得な「U22 パス」

販売価格:前売限定 2,200円

対象期間:〜2025年9月30 日(火)まで

対象年齢:18歳〜22歳

18歳〜22歳の方を対象とした前売限定「U22パス」も登場。

友だちといっしょに「ムーミンバレーパーク」へおでかけするのにぴったりのチケットです☆

チケット価格表

この夏は、キャンペーン価格でよりお得に「ムーミンバレーパーク」を楽しめます!

営業時間カレンダー

夏休み期間は、花火も連日開催予定!

朝から夜まで、水遊びや花火で「ムーミンバレーパーク」を満喫できます。

ムーミンバレーパークへのアクセスがもっと便利に!

【川越駅⇔メッツァ間 無料直行バス】

販売価格:おとな3,900円、U22パス2,200円、こども(4才〜高校生)500円

販売期間:〜2025年8月31日(日)まで

対象期間:〜2025年8月31日(日)まで

運行区間:川越駅西口(U_PLACE送迎特定バス3番のりば)⇔メッツァ2番バスのりば

所要時間:約45分(片道)

予約:往路のみ必要

※復路の予約はできません

※往路・復路ともに座席は指定できません。先着順に着席します

※相席となる場合もあります

※復路が満席で乗車できない場合は、高麗川⇔メッツァ間のシャトルバスを利用してください

対象:川越駅発着直行バス専用の前売1デーパスを購入し、往路のバス予約を取った方

チケット購入:ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット(アソビュー!)

【高麗川駅 ⇔メッツァ間 無料シャトルバス・東飯能駅 ⇔メッツァ間 無料シャトルバス】

対象期間:〜2025年8月31日(日)まで

運行区間:高麗川駅・東飯能駅東口⇔メッツァ2番バスのりば

所要時間:各駅からメッツァまで約10分(片道)

予約:不要

※座席の指定はできません。先着順に着席

※相席となる場合もあります

対象:誰でも無料で乗車できます

「川越駅⇔メッツァ」間の無料直行バス(要予約)、「高麗川駅・東飯能駅⇔メッツァ」間の無料シャトルバスが、期間限定で毎日運行します。

これまで「ムーミンバレーパーク」へのアクセスに不便を感じていた方も、無料直行バス&無料シャトルバスの移動で快適・気軽におでかけできます☆

※無料直行バス・無料シャトルバスの運行に支障が出た場合、ムーミンバレーパーク及びメッツァビレッジのSNS「X」で案内されます

※発着時刻など都合により今後変更となる場合もあります。その場合、詳細についてはホームページで告知されます

キャンペーンやシャトルバスで、よりおでかけしやすくなった「ムーミンバレーパーク」の新エリア!

ムーミンバレーパーク新エリア「湖上のテラス」は、2025年8月1日(金)にグランドオープンです。

