【コーエーテクモ Summer Sale】 Microsoft Store：～8月8日19時まで PS Store/ニンテンドーeショップ：～8月13日23時59分まで

コーエーテクモゲームスは、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Microsoft Storeで配信中の同社タイトルを、通常価格の最大85%OFFで提供する「コーエーテクモ Summer Sale」を開催している。開催期間は、Microsoft Storeが8月8日19時まで、PS Storeとニンテンドーeショップが8月13日23時59分まで。

本セールでは、「Winning Post 10 2025」、「真・三國無双 ORIGINS」が過去最大の割引率で販売される。加えて、「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」、「仁王 Complete Edition」、「仁王 2 Complete Edition」など多数のタイトルやダウンロードコンテンツがお得な価格で購入できる。

「コーエーテクモ Summer Sale」について

セール実施期間中、対象のコーエーテクモゲームス販売タイトルが割引価格で購入できる。

【実施期間】

ストア 開始日 終了日 Microsoft Store 7月17日(木)5時 8月8日(金)19時 PS tore 7月16日(水)0時 8月13日(水)23時59分 ニンテンドーeショップ 7月22日(火)0時 8月13日(水)23時59分

※セール終了日順に表記しております。

※すべて日本時間となります。

□特設ページ

対象タイトル(一部)

「Winning Post 10 2025」

機種により価格・割引率が異なる

【PS4/Nintendo Switch】

希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：7,163円（26%OFF）

□PS Store

□My Nintendo Store

【PS5】

希望小売価格：10,780円 ⇒ セール割引後価格：7,977円（26%OFF）

「真・三國無双 ORIGINS」

【Microsoft Store / PS5】

・通常版 希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：7,260円（25%OFF）

・Digital Deluxe 希望小売価格：12,980円 ⇒ セール割引後価格 9,735円（25%OFF）

□PS Store

□Microsoft Store

「ゼルダ無双 厄災の黙示録」

【Nintendo Switch】

希望小売価格：7,920円 ⇒ セール割引後価格：5,544円（30%OFF）

・+ エキスパンション・パス セット 希望小売価格：10,420円 ⇒ セール割引後価格：7,294円（30%OFF）

・エキスパンション・パス 希望小売価格：2,500円 ⇒ セール割引後価格 1,750円（30%OFF）

□My Nintendo Store

「Fate/Samurai Remnant」

【PS5/PS4/Nintendo Switch】

希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：4,840円（50%OFF）

・Digital Deluxe 希望小売価格：17,028円 ⇒ セール割引後価格：8,514円（50%OFF）

・Season Pass 希望小売価格：6,600円 ⇒ セール割引後価格：3,300円（50%OFF）

□PS Store

□My Nintendo Store

「仁王」

・「仁王 Remastered Complete Edition」PS5

・「仁王 Complete Edition」PS4

希望小売価格：6,380円 ⇒ セール割引後価格：957円（85%OFF）

□PS Store

「零 ～濡鴉ノ巫女～」

【Microsoft Store/PS5/PS4/Nintendo Switch】

希望小売価格：5,280円 ⇒ セール割引後価格：3,696円（30%OFF）

□Microsoft Store

□PS Store

□My Nintendo Store

■■「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」

【Xbox Series X|S/PS5】

・通常版 希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：7,260円（25%OFF）

・Digital Deluxe 希望小売価格：11,110円 ⇒ セール割引後価格：8,332円（25%OFF）

・Digital Deluxe with Season Pass 希望小売価格：15,620円 ⇒ セール割引後価格：12,496円（20%OFF）

□Microsoft Store

□PS Store

【PS4/Xbox One/Nintendo Switch】

・通常版 希望小売価格：8,580円 ⇒ セール割引後価格：6,435円（25%OFF）

・Digital Deluxe 希望小売価格：10,010円 ⇒ セール割引後価格：7,507円（25%OFF）

・Digital Deluxe with Season Pass 希望小売価格：14,520円 ⇒ セール割引後価格：11,616 円（20%OFF）

□Microsoft Store

□My Nintendo Store

「アンジェリーク ルミナライズ」

【Nintendo Switch】

希望小売価格：8,580円 ⇒ セール割引後価格：4,290円（50%OFF）

□My Nintendo Store

・その他のセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。

・セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。

イラスト / 紗与イチ

(C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

(C) Nintendo (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo

(C) TYPE-MOON/コーエーテクモゲームス All rights reserved. 制作協力 アニプレック

ス

(C)2014-2021 Nintendo / コーエーテクモゲームス