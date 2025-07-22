「コーエーテクモ Summer Sale」開催中。「Winning Post 10 2025」が26%OFF、「真・三國無双 ORIGINS」が25%OFFで登場
コーエーテクモゲームスは、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Microsoft Storeで配信中の同社タイトルを、通常価格の最大85%OFFで提供する「コーエーテクモ Summer Sale」を開催している。開催期間は、Microsoft Storeが8月8日19時まで、PS Storeとニンテンドーeショップが8月13日23時59分まで。
本セールでは、「Winning Post 10 2025」、「真・三國無双 ORIGINS」が過去最大の割引率で販売される。加えて、「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」、「仁王 Complete Edition」、「仁王 2 Complete Edition」など多数のタイトルやダウンロードコンテンツがお得な価格で購入できる。
「コーエーテクモ Summer Sale」について
セール実施期間中、対象のコーエーテクモゲームス販売タイトルが割引価格で購入できる。
【実施期間】ストア 開始日 終了日 Microsoft Store 7月17日(木)5時 8月8日(金)19時 PS tore 7月16日(水)0時 8月13日(水)23時59分 ニンテンドーeショップ 7月22日(火)0時 8月13日(水)23時59分
※セール終了日順に表記しております。
※すべて日本時間となります。
□特設ページ
対象タイトル(一部)
「Winning Post 10 2025」
機種により価格・割引率が異なる
【PS4/Nintendo Switch】
希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：7,163円（26%OFF）
□PS Store
□My Nintendo Store
【PS5】
希望小売価格：10,780円 ⇒ セール割引後価格：7,977円（26%OFF）
「真・三國無双 ORIGINS」
【Microsoft Store / PS5】
・通常版 希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：7,260円（25%OFF）
・Digital Deluxe 希望小売価格：12,980円 ⇒ セール割引後価格 9,735円（25%OFF）
□PS Store
□Microsoft Store
「ゼルダ無双 厄災の黙示録」
【Nintendo Switch】
希望小売価格：7,920円 ⇒ セール割引後価格：5,544円（30%OFF）
・+ エキスパンション・パス セット 希望小売価格：10,420円 ⇒ セール割引後価格：7,294円（30%OFF）
・エキスパンション・パス 希望小売価格：2,500円 ⇒ セール割引後価格 1,750円（30%OFF）
□My Nintendo Store
「Fate/Samurai Remnant」
【PS5/PS4/Nintendo Switch】
希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：4,840円（50%OFF）
・Digital Deluxe 希望小売価格：17,028円 ⇒ セール割引後価格：8,514円（50%OFF）
・Season Pass 希望小売価格：6,600円 ⇒ セール割引後価格：3,300円（50%OFF）
□PS Store
□My Nintendo Store
「仁王」
・「仁王 Remastered Complete Edition」PS5
・「仁王 Complete Edition」PS4
希望小売価格：6,380円 ⇒ セール割引後価格：957円（85%OFF）
□PS Store
「零 ～濡鴉ノ巫女～」
【Microsoft Store/PS5/PS4/Nintendo Switch】
希望小売価格：5,280円 ⇒ セール割引後価格：3,696円（30%OFF）
□Microsoft Store
□PS Store
□My Nintendo Store
■■「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」
【Xbox Series X|S/PS5】
・通常版 希望小売価格：9,680円 ⇒ セール割引後価格：7,260円（25%OFF）
・Digital Deluxe 希望小売価格：11,110円 ⇒ セール割引後価格：8,332円（25%OFF）
・Digital Deluxe with Season Pass 希望小売価格：15,620円 ⇒ セール割引後価格：12,496円（20%OFF）
□Microsoft Store
□PS Store
【PS4/Xbox One/Nintendo Switch】
・通常版 希望小売価格：8,580円 ⇒ セール割引後価格：6,435円（25%OFF）
・Digital Deluxe 希望小売価格：10,010円 ⇒ セール割引後価格：7,507円（25%OFF）
・Digital Deluxe with Season Pass 希望小売価格：14,520円 ⇒ セール割引後価格：11,616 円（20%OFF）
□Microsoft Store
□My Nintendo Store
「アンジェリーク ルミナライズ」
【Nintendo Switch】
希望小売価格：8,580円 ⇒ セール割引後価格：4,290円（50%OFF）
□My Nintendo Store
・その他のセールラインナップならびにセール対象機種につきましては、特設ページをご確認ください。
・セール価格は各ストア上で直接ご確認ください。
イラスト / 紗与イチ
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