¥è¥ó¥¢¡¢ ¡È¹õ¿åÃå¡É¤ÇÇòÈ©&ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿åÃå»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥è¥ó¥¢¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û ÇòÈ©&ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¡È¹õ¿åÃå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥è¥ó¥¢¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡¥è¥ó¥¢¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¹¬¤»¤òÂô»³´¶¤¸¤¿Ìë¡¡²Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥¹¥¤¥«³ä¤ê¡¢²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ê¤É²Æ¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò13Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤êÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¹õ¿åÃå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤Î»³ÅÄÍ¥¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥è¥ó¥¢¤Á¤ã¤ó¿åÃå»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¥è¥ó¥¢¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û ÇòÈ©&ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¡È¹õ¿åÃå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥è¥ó¥¢¡¡¢¨3ËçÌÜ
¡¡¥è¥ó¥¢¤Ï¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¹¬¤»¤òÂô»³´¶¤¸¤¿Ìë¡¡²Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥¹¥¤¥«³ä¤ê¡¢²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ê¤É²Æ¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò13Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËºÂ¤êÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¹õ¿åÃå¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤Î»³ÅÄÍ¥¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥è¥ó¥¢¤Á¤ã¤ó¿åÃå»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¥è¥ó¥¢¤µ¤óÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£