TOMORROW X TOGETHER、感動のカムバックショーケース開催！「涙が出そうだった」ステージの裏話も

TOMORROW X TOGETHERが、4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』リリース記念カムバックショーケースを開催し、感動的なステージを披露した。

7月21日午後8時、TOMORROW X TOGETHERは、ソウルの慶熙大学・平和の殿堂で4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』リリース記念カムバックショーケースを開催した。

約2時間にわたって行われたショーケースでは、新曲のステージからアルバム制作のビハインドトーク、団結力ゲームまで様々なコーナーでファンと特別な時間を過ごした。

(画像:(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

会場は抽選で選ばれた3200人のファンで埋め尽くされ、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」とHYBE LABELSのYouTubeチャンネルを通じて行われたオンライン配信には、 韓国・日本・アメリカなど約195の国と地域からファンが参加した。

(画像:(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

ショーケースは、4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』の最初のトラック『Upside Down Kiss』のステージで幕を開け、 デビューから積み上げてきた物語が集約された曲のメドレーを披露した。デビューアルバム『The Dream Chapter:STAR』の収録曲『Nap of a star』や、1stフルアルバム『The Dream Chapter:MAGIC』の収録曲『Magic Island』、そして4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』の最後のトラック『Song of the Stars』へとつながるステージはファンを歓喜させた。ステージ披露後にメンバーは「ショーケースの練習中に涙が出そうだった」とショーケースのステージについての裏話も打ち明けた。

(画像:(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

また、今回のアルバムで初めて収録された、メンバーそれぞれのソロ曲を紹介する時間も設けられた。ソロ曲についてのトークをしながらステージまで披露し、会場は感嘆の声と拍手に包まれた。また、コンセプトトレーラーの名シーンを再現したり、MV撮影の裏側を伝えるなど、多彩な話題で盛り上げた。

(画像:(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

そして4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』のタイトル曲『Beautiful Strangers』のパフォーマンスでショーケースの最後を飾った。ステージに先立って彼らは、「僕たちならではの雰囲気を盛り込もうとたくさん準備をした。一本の映画を見る気持ちで鑑賞してほしい」と伝えた。甘いメロディーと爆発的な伴奏、繊細ながらもパワフルな振り付けが調和し、観客を夢中にさせた。

TOMORROW X TOGETHERは、「カムバック初日から一緒にいてくださり感謝している。『The Star Chapter:TOGETHER』は僕たちにとってもとても重要で大切なアルバムだ。MOA(ファンダム名)の皆さんも多くの愛を送ってくれたら嬉しい。これからが始まりだ。今回の活動も頑張るので、ぜひ期待してほしい」と意気込みを語った。

(画像:(P)&(C) BIGHIT MUSIC)

7月21日午後6時にリリースされた4thフルアルバム『The Star Chapter:TOGETHER』は、互いに心から共感する時だけできる「名前を呼ぶこと」を通じて互いを救い世界を救うストーリーを描いている。タイトル曲『Beautiful Strangers』をはじめ、『Upside Down Kiss』『Ghost Girl』『Sunday Driver』『Dance With You』『Take My Half』『Bird of Night』『Song of the Stars』の全8曲が収録されている。