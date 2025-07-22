Ãæ¹ñÅö¶É¡¢Ë¬Ãæ¤ÎÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤é¤Ë½Ð¹ñ¶Ø»ß¤ÎÁ¼ÃÖ
Ãæ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î´´Éô¿¦°÷¤¬¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤«¤é½Ð¹ñ¶Ø»ß¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÎÏ»æ¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï20Æü¡¢²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³¾Ê¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤¬Ãæ¹ñÅö¶É¤«¤é½Ð¹ñ¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¶¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï22Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡ÖÄó¶¡¤Ç¤¤ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÏË¡¼£¹ñ²È¤Ç½ÐÆþ¹ñ¤Î¼êÂ³¤¤ÏË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍ»Âç¼ê¡Ö¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¡×¤Î´´Éô¿¦°÷¤Î½÷À¤âÃæ¹ñÅö¶É¤«¤é½Ð¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï21Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤Î½÷À¤ÏÃæ¹ñÅö¶É¤¬ÁÜººÃæ¤Î·º»ö»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¶É¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥º¡¦¥Õ¥¡¡¼¥´¡×¤Ï´´Éô¿¦°÷¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢Á´½¾¶È°÷¤ÎÃæ¹ñ½ÐÄ¥¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£