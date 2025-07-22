¡Ú»²µÄ±¡Áªµó¡ÛÀôË¼Êæ»á¡Ö¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¸þ¤±ÂçÆ±ÃÄ·ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¼Â¸½¤òºÇÍ¥Àè¡×¡¡Áªµó¶è¤Ç¤ÏÁ´¹ñºÇÂ¿¤ÎÆÀÉ¼¿ô¡¡£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÊÖ¤êºé¤¯
¡¡»²µÄ±¡Áªµó¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤ò³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçºåÁªµó¶è¤ÇÍîÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÌøËÜ¸²¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¡£³ÍÆÀ¤·¤¿É¼¤ÏÌó£³£¸ËüÉ¼¤Ç¡¢²þÁª¿ô£´¤ÎÁªµó¶è¤Ç£´ÈÖÌÜ¤ËÅöÁª¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤È¤Îº¹¤Ï£±£²ËüÉ¼¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçºåÁªµó¶è¤ÇµÄÀÊ¤ò¼º¤¦¤Î¤Ï£²£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÂçºåÁªµó¶è¡¦¼«Ì±ÅÞ¡¡ÌøËÜ¸²¤µ¤ó¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÄÀÊ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°¤ÎÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÇÌµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¡¦ÀôË¼Êæ¤µ¤ó¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï£²°Ì¤Ë£µ£°ËüÉ¼¶á¤¤º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ°µ¾¡¡£Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤ÆÀÉ¼¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÊ¼¸ËÁªµó¶è¡¦Ìµ½êÂ°¡¡ÀôË¼Êæ¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÆ±ÃÄ·ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢Êý¿ËÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿Àô¤µ¤ó¡££¸·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç½éÅÐ±¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£