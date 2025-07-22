¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡ÈæÎã¤ÇÍîÁª¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤»á¤òÏ«¤¦¡ÖÃÏ¸µ¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿É¼¤¢¤ë¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£²Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤ÇÍîÁª¤·¤¿¸µ³ÊÆ®²È¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£»á¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆÆ±ÅÞ¤¬´üÂÔ¤·ÍÊÎ©¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢Æ±ÅÞ¤ÏÈæÎãÂåÉ½¤ÇÁ°²ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë£·µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÜÆ£»á¤Ï£¶Ëü£±£´£±£´£¶É¼¤Ç£¸µÄÀÊÌÜ¤Î¼¡ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÜÆ£»á¤¬ÍîÁª¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡Ö²áµî¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ç¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÎÉ¼¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤ÊÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤à¤·¤íµÄÀÊ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê½°±¡Áª¤Î¡ËÅìµþ£±£µ¶è¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Áªµó¶è¤ÎÉ¼¡¢¤Þ¤¿ÈæÎãÉ¼¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼õ¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¼õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÃæ¤Ç¿ÜÆ£¸õÊä¤¬¼¡ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤´»ØÅ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡Ê²áµî¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÈ¯¸À¡Ë¤Ç¤Í¡¢Íî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¿ÜÆ£»á¤Ï£²£±Æü¡¢¡ÖºòÇ¯¡¢»²µÄ±¡¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤ò³°¤·¤Æ£³²ó¾¡Éé¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏµÚ¤Ð¤º¤ÇËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤Ï°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È°úÂà¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£