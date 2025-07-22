¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡È³ëÆ£¡É¤â¡ÄTBS¡Ö½éÎøDOGs¡×¤Ï´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬À©ºî¡¡»ëÄ°Î¨¥Ó¥ß¥ç¡¼¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¹¥Ä´
Ä¹¿È¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¤âÏÃÂê
¡¡ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë´Ú¹ñÍ×ÁÇ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£7·î´ü¤ÇºÇ¤â¸²Ãø¤Ê¤Î¤¬TBS·Ï¡Ö½éÎøDOGs¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤À¤í¤¦¡£¼ç±é¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ê23¡Ë¤¬¥¯¡¼¥ë¤ÊÊÛ¸î»Î¡¢¶¦±é¤ÎÀ®ÅÄÎ¿¡Ê31¡Ë¤¬Æ°Êª¤·¤«°¦¤»¤Ê¤¤½Ã°å¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ê¡¦¥¤¥Ì¡Ê30¡Ë¤¬Âç´ë¶È¤Î¸æÁâ»Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ä¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¡¢ÏÃÂê¤ÎÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¤Î30ºÐ¡¦´Ú¹ñÇÐÍ¥
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ö°¦¸¤Æ±»Î¤Î°ìÌÜ¤Ü¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¡¤³¤¸¤é¤»Âç¿Í¤Î3¿Í¤Î¹ñ¤ò±Û¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤¬ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖTBS¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¨¥ó¥¿¥á´ë¶È¡¦CJ ENM¤È¤Î´Ö¤Ç¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤Î¶¦Æ±À©ºî¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ï¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¡¢CJ»±²¼¤ÎSTUDIO Dragon¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬À©ºî¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤¿Æ±¶É·Ï¡ØEye Love You¡Ù¤Î²¬ËÜ¿¸ã»á¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¼ç±é¤ÎÆ±¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤Î°ËÅì¾Í¹¨»á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¡Ê32¡Ë¡¢¸åºî¤Ë¡ØÅß¥½¥Ê¡Ù¤Î¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡Ê50¡Ë¤È¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ê27¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñÂ¦¤Î±é½Ð¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØÌµÂÌ¤Ê¥¦¥½¡ÝÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡Ý¡Ù¤Î¥Î¡¦¥è¥ó¥½¥×»á¡£À©ºî¸½¾ì¤Ç¤ÏÆü´Ú¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡STUDIO Dragon¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¼«¼ÒÀ©ºî¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¡¢¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡×¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼ ¡Áµ±¤«¤·¤Éü½²¡Á¡×¡¢¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¤Ê¤É¤¬¸®ÊÂ¤ßÀ¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤À¡Ö½éÎøDOGs¡×¤À¤¬¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï½ÐÂ¤«¤é¥Ó¥ß¥ç¡¼¤Ê¾õÂÖ¤À¡£7·î1ÆüÊüÁ÷¤Î½é²ó¤ÏÀ¤ÂÓ5.8¡ó¡¢¸Ä¿Í3.3¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢8ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ5.0¡ó¡¢¸Ä¿Í2.6¡ó¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ5.0¡ó¡¢¸Ä¿Í2.8¡ó¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡È²÷Áö¡É¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¿ô»ú¡£¤½¤ì¤Ç¤âTBS¤È¤·¤Æ¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¿ô¤Ï57.8Ëü¤Ç¡¢20ÆüÌë»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Î55.8Ëü¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡ÊÌÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Î57.5Ëü¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸æÁâ»ÊÌò¤Î¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤ÏºòÇ¯¡¢´Ú¹ñ¤ÎtvN¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¶ÆóËçÌÜ¤Ç¡¢ÈàÌÜÅö¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ò¤«¤Ê¤ê¼è¤ê¹þ¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Þ¤¿¡¢STUDIO DragonÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ¶¸¶¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¡ß´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤Ï¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤Èº´Æ£·ò¡Ê36¡Ë¤ÎW¼ç±é¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ìPrime Video¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¤³¤Á¤é¤âCJ ENM¤ÈSTUDIO Dragon¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÆüËÜ±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯4·î´üÊüÁ÷¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê47¡Ë¼ç±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖËâÊª¡×¤Ï¡¢¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×¤ä¡ÖSKY¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Á¾åÎ®³¬µé¤ÎºÊ¤¿¤Á¡Á¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿´Ú¹ñSLL¤È¤ÎÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¡ß´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£Â¾¤Ë¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï´Ú¹ñ¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¸¶ºî¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤ÆFOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ê¡¦¥¤¥Ì¤Î½éÎøºÆ²ñ¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥â¡¼¥Æ¥ë¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡Ù¤¬TBS·ÏÎó¤ÎU-NEXT¤Ç7·î4Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤µ¤»¤ÆÇÛ¿®¤Î¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡TBS¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤È¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÀ¤³¦ÇÛ¿®¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡£»ëÄ°Î¨¤¬ºÇ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤»Ä¤ê¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¡ÊÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤È¤Ç¤Ï¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆCM¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¡¢´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤È¤³¤È¤óÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀëÅÁÈÖÁÈ¤òÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Ï¥·¥´¤·¤¿¤ê¡¢CM¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¾¤Î»Å»ö¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¾®¼Ç¡õº´Æ£¤Ë¤è¤ë¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¸ÄÊÌÇÐÍ¥¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÆüËÜÂ¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢»£±Æ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤ë´Ú¹ñÂ¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÏCM½Ð±é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æü´Ú¶¨¶È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
»ûÅÄ²°,
ºßÂð°åÎÅ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¾åÅÄ,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¡Í×,
²ð¸î,
Åìµþ