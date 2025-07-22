ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Äã²¼¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£¸¡óÂæ

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.89¡¡7.50¡¡7.42¡¡6.66
1MO¡¡9.93¡¡7.81¡¡7.74¡¡7.44
3MO¡¡9.86¡¡7.61¡¡8.14¡¡7.47
6MO¡¡9.87¡¡7.52¡¡8.60¡¡7.59
9MO¡¡9.89¡¡7.51¡¡8.89¡¡7.75
1YR¡¡9.90¡¡7.49¡¡9.04¡¡7.87
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.14¡¡7.72¡¡7.25
1MO¡¡8.80¡¡9.07¡¡7.91
3MO¡¡9.12¡¡9.25¡¡8.00
6MO¡¡9.52¡¡9.48¡¡8.04
9MO¡¡9.83¡¡9.70¡¡8.14
1YR¡¡10.02¡¡9.87¡¡8.19
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.14¡¡7.72¡¡7.25
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