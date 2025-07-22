»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡¡¹áÀîÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸¶ÅÄ½¨°ì»á¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¡Ö½Å¤ß¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò¡×¡Ú¹áÀî¡Û
¤ª¤È¤È¤¤(20Æü)¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤Î¹áÀîÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î¸¶ÅÄ½¨°ì»á¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡¡¹áÀîÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸¶ÅÄ½¨°ì»á¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¡Ö½Å¤ß¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò¡×¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀî¸©Ä£¤ÇÉÕÍ¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÎÆ£ËÜ°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¸¶ÅÄ»á¤ËÅöÁª¾Ú½ñ¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ÅÄ»á¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¤ä¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¡¢17Ëü4000É¼Í¾¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·½éÅöÁª¡£3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹áÀîÁªµó¶è¤Ç¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¤Î¾¡Íø¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹áÀîÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¸¶ÅÄ½¨°ì»á¡Ë
¡Ö½Å¤ß¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢»²µÄ±¡¤È¤·¤Æ¹áÀîÁªµó¶è¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸¶ÅÄ»á¤ÎÇ¤´ü¤Ï7·î29Æü¤«¤é6Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£