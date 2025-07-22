ÌÀÆü¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á»²±¡Áª¡ÖÈùÌ¯¤ÊÂçÇÔ¡×¤ÏÊ¡²»¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«
¡¡£³Ï¢µÙÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£´±ß°Â¤Î£³Ëü£¹£·£·£´±ß¤ÈÂ³Íî¡£ÀèÊª¼çÆ³¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÃÍÆ°¤¤Ë½ª»Ï¤·¡¢Ä«Êý¤Ï¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤Ç£´£µ£°±ß¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¬¡¢¸å¾ì¤ÏµÞÂ®¤ËÃÍ¤òÊø¤·£²£³£°±ß¤¢¤Þ¤ê²¼¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±¦±ýº¸±ý¤·¤¿µó¶ç¡¢·ë¶É¾®Éý¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡£ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤âÂçÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¿Ó¤À¿´µö¤Ê¤¤Áê¾ì´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°Æü¤Î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ï¼«Ì±¤È¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ò¤¢¤ï¤»£´£·µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤Î£±£²£µ¤Ë¤Ï£³µÄÀÊÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌîÅÞ¤È¤ÎµÄÀÊ¿ô¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤ÇºòÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¡¢º£Ç¯£¶·î¤ÎÅÔµÄÁª¤ËÂ³¤£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ï¼±Åª¤Ë¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÀÐÇË»á¤ÏÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç£³£¹µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤ÏÈùÌ¯¤Ç¡¢ÂçÇÔ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ÏµÄÀÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï·ÚÈù¤À¤Ã¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Î»²µÄ±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÅê»ñ¥á¥Ç¥£¥¢·Ï¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¹¥ºàÎÁ¤Ê¤Î¤«°ºàÎÁ¤Ê¤Î¤«¤âÀµÄ¾Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¾ì¤Ë¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢Á°½µËö»þÅÀ¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤â¤·£³£°µÄÀÊ¤½¤³¤½¤³¤ÎÎò»ËÅªÂç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÑ²½¤ò¹¥¤à³ô¼°»Ô¾ì¤ÏµÞÆ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Î¡È¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤µ¡É¤âÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤à»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿»þ¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤¬Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¿¤Ã¸þÈãÈ½¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬µðÂç¥Öー¥á¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂ³ÅêÉ½ÌÀ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÀÐÇË»á¤¬°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÍ«³°´µ¤Ç²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢³°Éô¤«¤éÊÛ·Ä¤Î¿Î²¦Î©¤Á¤òÍ×µá¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³ÕÎ½¤«¤éÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¾ð¤ò»¡ÃÎ¤µ¤»¤ë¡£¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ¸þ¤ò´°Á´Ìµ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬Àã¤À¤ë¤Þ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤â¡¢¸ÄÊÌ³ô¤ÎÊª¿§°ÕÍß¤Ï³èÈ¯¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï¸¶È¯´ØÏ¢¤ËÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤¿¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï´ØÀ¾ÅÅÎÏ<9503.T>¤Î¸¶È¯¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡££±£¹ÆüÉÕ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¡¢´ØÀ¾ÅÅ¤¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀßÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤¬ÈþÉÍ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¸¶È¯¤Î¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ¼Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Çã¤¤Ä¾¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9501.T>¤ò¤Ï¤¸¤áÅÅÎÏ³ôÁ´ÈÌ¤Ë¤âÅê»ñ»ñ¶â¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï»°É©½Å¹©¶È<7011.T>¤Ç¡¢µ×¡¹¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇãÂå¶â¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢³ô²Á¤âÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£»°É©½Å¤ÏËÉ±Ò´ØÏ¢¥Æー¥Þ¤Î´ú´ÏÌÃÊÁ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤¬¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤Ç¤â¼çÎÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏËÉ±Ò´ØÏ¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤è¤ê¤â´ØÀ¾ÅÅ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¸¶È¯¥Æー¥Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÁêÀ¤Î°¤¤ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤Ç¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÊÄºÉ´¶¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢ËÉ±Ò¤ä¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¡¢ÇÀ¶È»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÎÀ¯ºö¤ÏÌîÅÞ¤â¼çÄ¥¤¹¤ëÅ´ÈÄ¥Æー¥Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¯¡¢ÅöÌÌ¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁÆñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Æー¥ÞÀ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤ç¤¦¤Ï¸¶È¯´ØÏ¢¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½¹Ý½ê<5631.T>¡¢²¬Ìî¥Ð¥ë¥ÖÀ½Â¤<6492.T>¡¢½õÀîÅÅµ¤¹©¶È<7711.T>¡¢Åìµþ¥¨¥Í¥·¥¹<1945.T>¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢ÌÃÊÁ¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÚÂ¼²½¹©µ¡<6378.T>¤ËÃåÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢»°É©½Å¤Ê¤É¤È¤â¼è°ú´Ø·¸¤¬¤¢¤êËÉ±Ò´ØÏ¢¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹£É£Í£Ö<7760.T>¤âºÆÃíÌÜ¾ìÌÌ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡££É£Í£Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¼ó°Ìµé¤Î¿¶Æ°¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏËÉ±Ò¤ä¸¶È¯¸þ¤±¤Ç¤â¼ûÍ×¤ò°Ï¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£³£°£°²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¿å½àÄûÀµÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¸¶È¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ºÇ¶á¤ÎÁê¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤À¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ç¿å¾½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆÃ¼û³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÅÅÇÈ¹©¶È<6779.T>¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ²Á£·£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ï¿©»Ø¤ÎÆ°¤¯¿å½à¤È¤¤¤¨¤ë¡£º£´ü¶ÈÀÓ¤ÏÅê»ñÀè¹Ô¤ËÈ¼¤¤Íø±×¤ÎÂçÉýÈ¿Íî¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀä¹¥¤ÎÇã¤¤¾ì¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡££Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤ÎÍÎÏ³ô¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ç£°¡¥£¶ÇÜÂæ¤ÎÄã£Ð£Â£Ò¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢³ô²Á¤Îµï¤É¤³¤í¤¬£´¥±¥¿ÂçÂæ¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë£´£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¶ä¤ÎÆâÅÄÉûÁíºÛ¤¬¹âÃÎ¸©¤Î¶âÍ»·ÐºÑº©ÃÌ²ñ¤Ç°§»¢¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¸á¸å¤Ë´ðÄ´Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÊáÂª¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤¬Æü¶ä¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¥ªー¥Ó¥Ã¥¯<4684.T>¤Î£´～£¶·î´ü·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¡£³¤³°¤Ç¤Ï£¶·î¤ÎÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ£²£°Ç¯¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¢£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOGL¡ä¤Î£´～£¶·î´ü·è»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£²£°Æü¤Î»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ï¼«Ì±¤È¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ò¤¢¤ï¤»£´£·µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²áÈ¾¿ô¤Î£±£²£µ¤Ë¤Ï£³µÄÀÊÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌîÅÞ¤È¤ÎµÄÀÊ¿ô¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤ÇºòÇ¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¡¢º£Ç¯£¶·î¤ÎÅÔµÄÁª¤ËÂ³¤£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ï¼±Åª¤Ë¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂà¿Ø¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÀÐÇË»á¤ÏÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ç£³£¹µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤ÏÈùÌ¯¤Ç¡¢ÂçÇÔ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ÏµÄÀÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï·ÚÈù¤À¤Ã¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤Î»²µÄ±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³¤³°Åê»ñ²È¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅ·²¼Ê¬¤±ÌÜ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤ÏÄø±ó¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÅê»ñ¥á¥Ç¥£¥¢·Ï¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ¹¥ºàÎÁ¤Ê¤Î¤«°ºàÎÁ¤Ê¤Î¤«¤âÀµÄ¾Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¾ì¤Ë¥¿¥é¥ì¥Ð¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢Á°½µËö»þÅÀ¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬¤â¤·£³£°µÄÀÊ¤½¤³¤½¤³¤ÎÎò»ËÅªÂç»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÑ²½¤ò¹¥¤à³ô¼°»Ô¾ì¤ÏµÞÆ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Î¡È¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤µ¡É¤âÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«¸ø¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤à»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿»þ¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤¬Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¿¤Ã¸þÈãÈ½¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬µðÂç¥Öー¥á¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂ³ÅêÉ½ÌÀ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÀÐÇË»á¤¬°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÍ«³°´µ¤Ç²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¦¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢³°Éô¤«¤éÊÛ·Ä¤Î¿Î²¦Î©¤Á¤òÍ×µá¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³ÕÎ½¤«¤éÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¾ð¤ò»¡ÃÎ¤µ¤»¤ë¡£¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ñÌ±¤Î°Õ¸þ¤ò´°Á´Ìµ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬Àã¤À¤ë¤Þ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤â¡¢¸ÄÊÌ³ô¤ÎÊª¿§°ÕÍß¤Ï³èÈ¯¤Ç¤¤ç¤¦¤Ï¸¶È¯´ØÏ¢¤ËÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤¿¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï´ØÀ¾ÅÅÎÏ<9503.T>¤Î¸¶È¯¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡££±£¹ÆüÉÕ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬¡¢´ØÀ¾ÅÅ¤¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀßÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤¬ÈþÉÍ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¸¶È¯¤Î¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÏ¼Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Çã¤¤Ä¾¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÅìµþÅÅÎÏ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9501.T>¤ò¤Ï¤¸¤áÅÅÎÏ³ôÁ´ÈÌ¤Ë¤âÅê»ñ»ñ¶â¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï»°É©½Å¹©¶È<7011.T>¤Ç¡¢µ×¡¹¤Ë¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇãÂå¶â¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢³ô²Á¤âÂçÉý¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£»°É©½Å¤ÏËÉ±Ò´ØÏ¢¥Æー¥Þ¤Î´ú´ÏÌÃÊÁ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¤¬¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¤Ç¤â¼çÎÏ¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏËÉ±Ò´ØÏ¢¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤è¤ê¤â´ØÀ¾ÅÅ¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¸¶È¯¥Æー¥Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÁêÀ¤Î°¤¤ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤Ç¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÊÄºÉ´¶¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢ËÉ±Ò¤ä¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ¡¢ÇÀ¶È»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ÎÀ¯ºö¤ÏÌîÅÞ¤â¼çÄ¥¤¹¤ëÅ´ÈÄ¥Æー¥Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¯¡¢ÅöÌÌ¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁÆñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Æー¥ÞÀ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤ç¤¦¤Ï¸¶È¯´ØÏ¢¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½¹Ý½ê<5631.T>¡¢²¬Ìî¥Ð¥ë¥ÖÀ½Â¤<6492.T>¡¢½õÀîÅÅµ¤¹©¶È<7711.T>¡¢Åìµþ¥¨¥Í¥·¥¹<1945.T>¤È¤¤¤Ã¤¿¾ïÏ¢ÌÃÊÁ¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÚÂ¼²½¹©µ¡<6378.T>¤ËÃåÌÜ¡£¤Þ¤¿¡¢»°É©½Å¤Ê¤É¤È¤â¼è°ú´Ø·¸¤¬¤¢¤êËÉ±Ò´ØÏ¢¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹£É£Í£Ö<7760.T>¤âºÆÃíÌÜ¾ìÌÌ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡££É£Í£Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¼ó°Ìµé¤Î¿¶Æ°¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏËÉ±Ò¤ä¸¶È¯¸þ¤±¤Ç¤â¼ûÍ×¤ò°Ï¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£³£°£°²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï¿å½àÄûÀµÍ¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡¸¶È¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ºÇ¶á¤ÎÁê¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤À¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ç¿å¾½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÆÃ¼û³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÅÅÇÈ¹©¶È<6779.T>¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ²Á£·£°£°±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ï¿©»Ø¤ÎÆ°¤¯¿å½à¤È¤¤¤¨¤ë¡£º£´ü¶ÈÀÓ¤ÏÅê»ñÀè¹Ô¤ËÈ¼¤¤Íø±×¤ÎÂçÉýÈ¿Íî¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀä¹¥¤ÎÇã¤¤¾ì¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë¡££Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤ÎÍÎÏ³ô¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¹âÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ç£°¡¥£¶ÇÜÂæ¤ÎÄã£Ð£Â£Ò¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢³ô²Á¤Îµï¤É¤³¤í¤¬£´¥±¥¿ÂçÂæ¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë£´£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¶ä¤ÎÆâÅÄÉûÁíºÛ¤¬¹âÃÎ¸©¤Î¶âÍ»·ÐºÑº©ÃÌ²ñ¤Ç°§»¢¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯¸á¸å¤Ë´ðÄ´Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÊáÂª¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤¬Æü¶ä¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¥ªー¥Ó¥Ã¥¯<4684.T>¤Î£´～£¶·î´ü·è»»È¯É½¤¬Í½Äê¡£³¤³°¤Ç¤Ï£¶·î¤ÎÊÆÃæ¸Å½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ£²£°Ç¯¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¡¢£É£Â£Í¡ãIBM¡ä¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOGL¡ä¤Î£´～£¶·î´ü·è»»¤¬È¯É½¤µ¤ì¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS