HYDEが6月25日、ツアー<HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR>の4公演目にあたるZepp Haneda (Tokyo)公演を開催した。同公演のレポートをお届けしたい。 紗幕に投影されたデジタル時計がカウントアップの末に6:66(19:06)を示すと幕が開き、バンマスのhico(Key)、Yas Nomura(G)、Julian(G)、かどしゅんたろう(Dr)、そして今回から新しく加わったTomohiro Miki(B)が覆面姿で登場。早々に自由に動き回るなど、“サポートメンバーたち”ではなく“共にライヴをつくりあげるHYDEのバンド”としての一体感や存在感が佇まいからも伝わってくる。 ステージ中央にそびえ立つ演説台からHYDEのシルエットが浮かび上がると、響き渡る歓声。アルバム『HYDE [INSIDE]』のオープニングを飾る、哀愁を帯びたインストゥルメンタル「INSIDE HEAD」が聴こえてくる。音が止まると真っ赤な光の中、アルバムの事実上の1曲目「LET IT OUT」に始まり、アグレッシヴなパフォーマンスをこれでもかと畳み掛けていく。 フードと仮面で顔を覆って登場し、やがてフードを、続いて仮面を外し、徐々に露わにしていく美貌すら武器として、オーディエンスの心の内側に楔を突き立てていくHYDE。ツアーは続行中のため、以後、時系列や詳細をあえて曖昧にしながら描写していくが、フロアの盛り上がりは凄まじく、「既に出来上がっている」と感嘆した初日すら上回る熱量。かつ、煽られて暴れているのではなく、HYDEとバンドメンバーが鳴らす音によって心のタガが外され、解放されたことによって野性を剥き出しにしている、と感じられた。 「いらっしゃい。今夜も楽しませていただきます。今日もはっちゃけようぜ! まだ涼しい顔してるけどグチョグチョにしてやるからな。楽しんで!」──HYDE と呼び掛けると、「DEFEAT」や「TAKING THEM DOWN」では、喉がつぶれそうなほど激しいシャウトと艶っぽくシルキーな歌唱とを行ったり来たり細かく切り替えて、狂気的な笑い声をも交えながら表現豊かに歌い上げていく。 このワールドツアーは、<HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR>を踏襲した続編で、約5年ぶりに昨年リリースしたアルバム『HYDE [INSIDE]』を掲げたコンセプトの大枠や演出も地続きだが、至るところにブラッシュアップが施されている。ラウドやメタルに傾注したタフなセットリストの中で、フラッグを肩に乗せ金髪を風になびかせながら涼やかに披露した「ON MY OWN」や、MY FIRST STORYとコラボレーションしたナンバーのセルフカバーで、テレビアニメ『鬼滅の刃』 柱稽古編エンディング主題歌「永久 -トコシエ-」の際に醸し出した幽玄かつ呪術的なムードが秀逸。熱狂のブロックを対比的に際立たせるアクセントとなり、逆もまた然りで、陰陽の起伏に富んだライヴ体験をもたらした。 また、日替わりメニューのような要素となっているのはカバー曲で、この日はMy Chemical Romanceの「Welcome To The Black Parade」を披露。“この曲をカバーするのか”という選曲とクオリティーの高さに驚かされ、理屈抜きでとにかく楽しい。フロアは盛り上がり、絶妙のバランスで織り成されたセットリストに感じ入った。前ツアーより「THE ABYSS」が省かれていることも含めて、すべてはこの後に訪れるハイライトをよりドラマティックに演出するための序章だった、とライヴが全て終わった後に振り返ることになる。 「みんな知ってる? “7月5日”の都市伝説」とHYDEは主にインターネット上で話題となっている大災害の予言に触れ、「僕はあまり信じないけど、これを機会に防災しておいたほうがいいですよ」と真面目に忠告しつつ、「もしそれが起こるとしたら、今日(のライヴが)最後ですよ? “また帰ってくるから”とか“(KT Zepp)横浜があるから”とか考えずに、みんなで一つになりますよ」と呼び掛け、全員を座らせて「3、2、1でジャンプするよ」と呼び掛けて「6or9」へ。スカイダンサーがステージ上で四方八方に揺れ、狂騒的なサウンドに乗せてHYDEは身体をセクシーに揺らしながらオーディエンスを挑発する。 「もし今日が最後だったらどうするんだよ? 記憶に残るライヴしてーよな!」──HYDE 予言が当たるかどうかに関わらず、近年ライヴでHYDEがしきりに叫ぶようになった「悔いを残すな」という言葉と、根底では通じているに違いない問い掛けや呼び掛けに、フロアも呼応して熱量は高まっていくばかり。その熱を受け取って、再びフロアへと放つようにHYDEのボルテージも上がり、「SOCIAL VIRUS」の渾身の絶唱には、そこで命尽き果てるのでは…と観ていて恐怖を覚える程だった。 斜め上からステージを見下ろす2階席だったため、「MIDNIGHT CELEBRATION II」の最後、HYDEが仰向けに倒れ胸を上下させている様子が見て取れた。「LAST SONG」のピアノイントロに続き寝そべったまま歌い始めると、傷付いて血まみれになった幼子のような姿で起き上がり、消え入りそうな声で歌い繋ぐ。虚空を見つめて手を伸ばし何かを探すようによろめくと、頭を押さえて泣き叫ぶように狂おしくロングシャウト。真っ赤な紙吹雪がステージを埋め尽くすようなボリューム感で絶え間なく舞い降り、バンドの演奏は胸を掻き毟るような切なさを湛えながら、激しさを増していった。最後に身体を震わせながら跪き、救いを求めるように天を仰いだHYDEの顔に紙吹雪が容赦なく降りしきる。サーカス音楽を思わせるアレンジに変化していったバンドアンサンブルが響く中、HYDEの断末魔の叫びのような歌声に、Yasの咽び泣くようなギターが絡み合い、次第にどちらが人の声で楽器の音なのか、境目が定かでなくなっていく。左右からゆっくりと幕が閉まっていき、その向こう側ではまだ演奏が続いていた。演劇を思わせる圧巻の表現に、大きな拍手がいつまでも鳴り止まなかった。 […]

