黒夢が2025年7月19日、東京・Zepp DiverCityにて<Zepp TOUR CORKSCREW 2025>の初日公演を開催した。デビュー日にあたる2月9日の東京ガーデンシアター公演で約10年ぶりの復活劇を見せ、話題をさらった清春(Vo)と人時(B)。この夏、全国のZeppを巡る旅は黒夢にとって久々のツアーということになる。 ソールドアウトの場内の熱気は開演前から独特の緊張感を帯びていた。定刻の午後6時に客電が落ちると、待ちわびたフロアは歓声に包まれる。清春と人時がステージに姿を現わした瞬間からオーディエンスのボルテージは最高潮に達した。そんな観客をあざ笑うかのように、彼らの全身からロックスターの余裕がにじみ出ているのが興味深い。まさに、選ばれし者にしか出せない色気だ。 この日のサポート陣は、黒夢の盟友にしてロックンロールの名手、坂下丈朋(G)。そして、近年の清春のソロライヴで彼の歌心を支えるSATOKO(Dr)だ。彼女の初参加が黒夢に新たな痛快さをもたらしていたのは言うまでもない。 この先、各地での公演が控えているだけに、セットリストを時系列で追うようなレポートは避けたいところだが、1998年生まれの名盤『CORKSCREW』の破壊力を軸としたショウ構成に心躍らないわけがない。どんな楽曲が飛び出すのか、ある程度の予想はできていても、実際に満員のZeppの状況下で名曲の数々が繰り出されると、興奮が止まらなくなるものだ。 更には、ファンの心理をくすぐるような仕掛けも随所に用意されている。たとえば、観衆を一つに束ねる「Spray」には音楽のよろこびそのものが感じられたし、清春が信頼を寄せるSOIL & “PIMP” SESSIONSのタブゾンビ(Tp)と栗原健(Sax)をゲストに迎えての「HELLO, CP ISOLATION」の輝かしさなどは、この夜のハイライトだった。 意外に思えたのは、2月の公演では披露されなかった「I HATE YOUR POPSTAR LIFE」がアンコール時に飛び出したことだ。10年前の再始動の際に生まれた黒夢の名曲群も今後のZeppツアーのどこかで顔を出すのかもしれない。いつ何をしでかすかわからない彼らの気まぐれに期待したい。 忘れてはならないのが、この日が人時の53回目の誕生日だったということ。アンコールに移る前、タブと栗原によってバースデーケーキがステージに運び込まれ、祝福の時間となった。清春の先導で場内に「HAPPY BIRTHDAY TO YOU」の歌声が響きわたり、和やかな空気に包まれる。2025年にこうした光景を共有できたことはファンにとっても最高の思い出だろう。 清春が饒舌に語る場面が多かったこともあり、この夜のライヴは3時間近くに及んだ。だが、体感時間はその半分程度。楽しい光景を追いかけているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまったというのが本音だ。 「いずれ、デビュー曲から「MARIA」までの全部のシングル曲を演奏するライヴをやりたいと思っています。3日間ぐらいやろうと思っています」とMCで唐突に今後の構想を語るなど、“残された時間”を何度も強調していた清春の姿が印象的だ。 「やっているうちに来といてください。今までの黒夢の歴史が物語っているように、そんなに長続きしないです。僕らはいつも自由に生きてきました。その様子を見て、皆さんが僕らのことを好きになってくれたんだと思います」と独特のフレーズでファンに語りかける清春。ステージを去る前に彼が放った言葉はこの場に集った全員に突き刺さったはずだ。 「また会いましょう。また我々のロックンロールを鳴らしましょう。これは他のどの会場に行っても見つからないロックンロールです!ありがとう、黒夢でした!」と肩を寄せ合い、観客の喜ぶ顔を見渡す清春と人時の姿が美しい。 <Zepp TOUR CORKSCREW 2025>は9月20日のZepp Nagoyaまで残り9公演(FC限定含む)を予定している。黒夢の究極の到達点である『CORKSCREW』を掲げたZeppツアーが各会場でどんな名場面を生み出すのか、興味は尽きない。リリース当時、この名盤に価値観を揺さぶられた向きも多いことだろう。2025年、『CORKSCREW』は新たな快楽を一人ひとりの胸に刻み込んでいくのだ。 また、9月3日には『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』のBlu-rayが発売される。2025年2月9日の東京ガーデンシアター公演の模様を収めたこの映像作品もファン必携のアイテムだ。 取材・文◎志村つくね撮影◎森好弘 ■『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』2025年9月3日(水)発売【初回限定盤(Blu-ray2枚)】YCXW10035〜6 12,100円(税込)※スリーブ入りデジパック(見開き2面トレイ)▼Blu-ray ※初回限定盤特典ディスク“CORKSCREW A GO GO! SAINT […]

