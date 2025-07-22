1»î¹ç2È¯¥É·³¥¹¥ß¥¹¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î¡ÈÂÇÎ¨3³äÂæ¡É¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï.275¤Ç22°Ì
¡þMLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-2¥Ä¥¤¥ó¥º(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤Ï3ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2¡¢3ÂÇÀÊ¤ÇÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥¿Åê¼ê¤ÎÄ¾µå¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£Â³¤¯Âè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Õ¥§¥¹¥¿Åê¼ê¤«¤é¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥óÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Çº£µ¨ÂÇÎ¨.326¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î3³äÂæ¡£Êá¼ê¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¡£ÂÇÎ¨.275¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì .326 ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)
2°Ì .2947 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ï¡¼¥º(¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º)
3°Ì .2946 ¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
22°Ì .275 ÂçÃ«æÆÊ¿(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹)