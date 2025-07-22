¡ÖÁÀ¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡×µµÞ¼¾¼¿®¸µ¼ÒÄ¹¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÈÇã¼ýÁûÆ°¡É¤Î¡Ö¸¶°ø¤È²ùº¨¡×¡Ô»ö·ï¤«¤é20Ç¯¡Õ
2005Ç¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¼ÒÄ¹¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³ô¤ÎÇã¼ý¤ò³«»Ï¤·¡¢·ÐºÑ³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£Çã¼ý¤ÎÌÜÅª¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷Çã¼ýÁûÆ°¡É¤ò¡¢Åö»þÆ±¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿µµÞ¼¾¼¿®»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û2005Ç¯1·î¡¢¥Ë¥Ã¥Û゚¥óÊüÁ÷¤ÎTOB¤òÈ¯É½¤¹¤ëÆü»Þµ×¥Õ¥·゙¥Æ¥ì¥Ò゙²ñÄ¹¤ÈµµÞ¼¾¼¿®¥Ë¥Ã¥Û゚¥óÊüÁ÷¼ÒÄ¹¡Ê¸ª½ñ¤¤ÏÅö»þ¡Ë
¢£Ï¢ºÜ¡Ö¥«¥á¼ÒÄ¹¤ÎÇã¼ýËÉ±ÒÆüµ¡×µµÞ¼¾¼¿®
Á°ÊÔ¡¡¥é¥¤¥Ö¥É¥¢»ö·ï20Ç¯¡ÖÅö»þ¤ÎÆüµ¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡×
ÃæÊÔ¡¡Æü»Þ¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤«¤Ê¤¤´é
¸åÊÔ¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤òµß¤Ã¤¿Æü»Þ¤µ¤ó¤È¤ÎÌóÂ«
¢¡¢¡¢¡
¤¤¤Ó¤Ä¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ÏÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡Ê¤Ø¤¤ì¤¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡ÊËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡ËÎ¨¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¡¢Â¼¾åÀ¤¾´»á¤ÎÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬»Å³Ý¤±¤¿°Æ·ï¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤«¤é¸«¤¨¤ëÍÍÁê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤¬Çã¼ý¤ÎÉ¸Åª¤È¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µµÞ¼¾¼¿®»á¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤äÂ¼¾å»á¤Ï½ã¿è¤Ë¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤òÇã¼ý¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬É¸Åª¤Ê¤Î¤Ë¥é¥¸¥ª¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î»Ò²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Î¾ï¼±¤À¤È¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤è¤ê¤âµ¬ÌÏ¤âÇä¾å¤â¾®¤µ¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¿Æ¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤È»Ò¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¸¤Ï2003Ç¯3·î´ü·è»»¤Ç¡¢»ñËÜ¶â598²¯±ß¤ÇÇä¾å¹â4290²¯¡£¿Æ¤Î¤Ï¤º¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï»ñËÜ¶â42²¯±ß¤ÇÇä¾å¹â1155²¯¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤Ç¤·¤¿¡£2003Ç¯3·îËö¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç32.28¡ó¡£Âè2°Ì¤ÎÅìÊõ¤Ï6.82¡ó¤Ç¤¹¤«¤é¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÏÅö»þ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»ÙÇÛ¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤äÉÞ·¬¼Ò¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä²ñ¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åö»þ¤Î³ô¤Î»þ²ÁÁí³Û¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÌó1100²¯±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÌó4500²¯±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤òÇã¼ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤â¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡È»ñËÜ¤Î¤Í¤¸¤ì¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬Â¼¾å¡¦ËÙ¹¾Î¾»á¤Ç¤·¤¿¡£Â¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï2000Ç¯º¢¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷³ô¤òÇã¤¤½¸¤á¡¢03Ç¯7·î¤Ë¤Ï7.37¡ó¤ò¼èÆÀ¡£¤³¤Îº¢¤«¤éÂ¼¾å»á¤Ï¡ÖÁÀ¤¤¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¤½¤Î¸å¤âÊÝÍÈæÎ¨¤ò¹â¤á¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤ÏÇã¼ýÁûÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¸ÀÀâ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¾å¾ì¤·¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ë¾õ¶·¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1964Ç¯¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¤ä¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï99Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¡¢ÂåÉ½¸¢¤Î¤Ê¤¤ÀìÌ³¤Ç¡¢¼¡¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿±©º´´Ö½Å¾´¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤«¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±©º´´Ö¤µ¤ó¤Ï±Ç²è²ñ¼ÒÂç±Ç¤«¤éÊüÁ÷Èª¤ËÍè¤¿ÊÑ¤ï¤ê¼ï¡£¥°¥ë¡¼¥×½ÅÄÃ¡¦ÀÐÅÄÃ£Ïº»á¤òÊäº´¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ê¤É¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿Æü»Þµ×¤µ¤ó¤È¼ê¤ò·ë¤Ó¡¢1992Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼¯Æâ¹¨ÌÀ»á¤ò»äÅª¤Ë´ë¶È¤òµí¼ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¡¢Í×¿¦¤«¤éÄÉÊü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¡¼¥Ç¥¿¤Î¿¿Áê
¡¡¹¨ÌÀ»á¤Ï¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¼¯Æâ²È¤Î»°ÂåÌÜ¡£½éÂå¤Ï¿®Î´¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¹ÃË¤Î½ÕÍº¤µ¤ó¤¬ÆóÂåÌÜ¤ò·Ñ¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢1988Ç¯¤ËµÞÀÂ¡£¿®Î´¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¤È·ëº§¤·¤¿¹¨ÌÀ»á¤¬Ì»ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼¯Æâ²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¨ÌÀ»á¤ÏÅìÂçÂ´¡¢ÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô½Ð¿È¤ÎÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¸æËÜ¿Í¤â¼«Éé¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢µ¤Ä¥¤ê¤¹¤®¤Î¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÂìÉ¡ÂîÍº¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼ÒÁêÃÌÌò¡Ë¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÅÏîµ¹±Íº¤µ¤ó¤Ë¡ÖÅÏîµ·¯¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤é¤·¤¤¡£¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¿ã¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ù¥Ä¥Í¤µ¤ó¤ÈÆ±³Ê¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¤Éé¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉô²¼¤¬¡Ö¥ª¥ì¤ÈÆ±¤¸Çò¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤ë¤¾¡ª¡×¤Ã¤ÆÁû¤¤¤À¤È¤«¡¢ÀìÂ°¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ÎºÂÀÊ¤ò½³¤Ã¤¿¤È¤«¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÈª°ã¤¤¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Àõ¤¤¤È¤«¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤±½¤Ð¤«¤ê¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó15,000»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊµµÞ¼¾¼¿®¡ß´ßÀî¿¿¡Ö¥é¥¤¥Õ゙¥È゙¥¢»ö·ï20Ç¯¡ØÅö»þ¤ÎÆüµ¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡Ù¡¡¥«¥á¼ÒÄ¹¤ÎÇã¼ýËÉ±ÒÆüµ¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ò²ñ¼Ò²½¤Ï¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿
¡¦Ãå¡¹¤È¿Ê¤àTOB·×²è
¡¦Æü»Þ»á¤Ø¤Î¼ê»æ
¡¦¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¡×
¡¦¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤È¤Î½é²ñÃÌ
¡ÊµµÞ¼ ¾¼¿®,´ßÀî ¿¿¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯6·î¹æ¡Ë