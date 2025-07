【M29 .44マグナム 6.5インチ ブラックモデル】 8月6日 発売予定 価格:7,678円

東京マルイは、BBエアーリボルバー「M29 .44マグナム 6.5インチ ブラックモデル」を8月6日に発売する。価格は7,678円。

本商品は、10才以上対象のBBエアーリボルバーシリーズ新製品。映画「ダーティハリー」などで知られるスミス&ウェッソンが開発した.44マグナム弾を使用する大口径リボルバー「M29」の6.5インチモデルを再現している。

また、同シリーズらしいBB弾をセットしたカートリッジを、1発ずつシリンダーにセットする機構も搭載。「M29用カートリッジ」が6発付属する。

「M29 .44マグナム 6.5インチ ブラックモデル」詳細

価格:7,678円 弾丸:6mm BB(0.12g) 動力源:無し(手動) 装弾数:6発

(C)2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.