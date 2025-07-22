Ä¹Þ¼¹ä¡¢¿©»ö&¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤¬Ä¶¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡ª¥Õ¥¡¥ó´¶Éþ¡Ö¤µ¤¹¤¬²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê68¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¸«¿ø¤¨Å°Äì¤·¤¿ÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿©»ö¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡½©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¸«¿ø¤¨ÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹Þ¼¤Ï¡¢1Æü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¾Ò²ð¡£6»þµ¯¾²¤ËÀî±è¤¤¤ò¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÂè°ì¿©»ö¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ì¥¹¥Æ¡¼¥200g¡¢Æ¦Éå¤ÎÌ£Á¹½Á¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤æ¤ÇÍñ2¸Ä¡¢¸¼ÊÆ¤´ÈÓ¤¹¤êÀÚ¤ê¡¢¥´¡¼¥ä¿Ý¤ÎÊª¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¤Î¿©»ö¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢²¾Ì²¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿©»ö¤Ï1Æü2²ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÂèÆó¿©»ö¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡¢¥Á¥¥ó¥µ¥µ¥ß¡¢ÌµÇÀÌô¥µ¥é¥À¡¢ÌµÇÀÌôËõÃã¤òÀÝ¼è¡£Ìë¤Ï12»þ¤Ë½¢¿²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö°ìÆüÀº°ìÇÕÆ°¤Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤¹¤ß¤Þ¤¿Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò¤¹¤ë¡£Á´¤Æ¤Ï½©¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡ª¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ä¹Þ¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯²á¤®¤ë¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢´¶ÉþÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ä¥¢¡¼½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¤â¤¦¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£