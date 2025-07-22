¤«¤É¹¡ß¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ªµþÅÔÈ¯¡Ö¤ªÃã¤È¼ò ¤¿¤¹¤¡×¤¬¿·½É¥ë¥ß¥Í¤ËºÆÅÐ¾ì
²Æ¤Î½ë¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ë¾å¤Î¤Ò¤È¤È¤¡£µþÅÔÈ¯¤Î¿Íµ¤¤«¤É¹Å¹¡Ö¤ªÃã¤È¼ò ¤¿¤¹¤¡×¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿·½É¥ë¥ß¥Í1²°¾å¤Î¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó Hello.¡×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢µþÅÔËÜÅ¹¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·ºî¤«¤É¹¤ä¡¢¤ª¼ò¤Ë¹ç¤¦Âç¿Í¤ÎÍÓæ½¡ÖYO KAN KA¡×¤âÀè¹ÔÈÎÇä¡£Á°²óÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤âÅÐ¾ì¡£ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¤ò¡¢¥ëー¥Õ¥È¥Ã¥×¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç♡
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¿·ºî¤«¤É¹¤ËÃíÌÜ
8·î³«ºÅ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔËÜÅ¹¤Ç9·î°Ê¹ß¤ËÄó¶¡Í½Äê¤Î¿·ºî¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ô¥ªー¥Í¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡×¡Ê1,950±ß¡Ë¤òÀè¼è¤ê¡£
¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Ô¥ªー¥Í¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖÇò¤¯¤Þ°É¿ÎÆ¦Éå¡×¡Ê1,750±ß¡Ë¤ä¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÆþ¤ê¤«¤É¹¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë»ÅÎ©¤Æ¤Î¥«¥ëー¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¡Ê1,650±ß¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£
±öÌ£¤È´Å¤ß¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â³½ÐÃæ¢ö
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¤ÎÀä·Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ç²Æ¤ÎÅí¡¦¥á¥í¥ó¡¦¥Þ¥ó¥´ー¤ò´®Ç½
¤ª¼ò¤È³Ú¤·¤à¡ÈYO KAN KA¡É
çõ¤È¥¿¥ë¥È
ÀùÃã¤È¥é¥¤¥à
Í®»Ò¤È°É
¤«¤É¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¿Íµ¤¤ÎÂç¿Í¤ÎÍÓæ½¡ÖYO KAN KA¡×¤âÈÎÇä¡£çõ¤È¥¿¥ë¥È¡¢ÀùÃã¤È¥é¥¤¥à¡¢Í®»Ò¤È°É¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê6¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê3,800±ß¡Ë¤Ï¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖËÙ°æ¼·è¬±à¡×¤Î±§¼£Ãã¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¡Ê1,000±ß¡Ë¤âÅ¸³«¡£ÏÂ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ëìÔÂô¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤ÎÂç¿Í»þ´Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×¤È¥¢¥¯¥»¥¹¾ðÊó
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¾ì½ê¤Ï¿·½É¡¦¥ë¥ß¥Í1²°¾å¡ÖÎ¹¤¹¤ë¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó Hello.¡×¡£
Ê¿Æü¤Ï12:00～22:30¡ÊL.O.21:00¡Ë¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï11:00～23:00¡ÊL.O.22:00¡Ë¤È¡¢Ãë¤«¤éÌë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤«¤É¹¤ÏÁ´3¼ï¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¡¢µþÅÔ¤Î¤ªÃã¤È¼ò ¤¿¤¹¤ËÜÅ¹¤È¤Ï°ìÉôÄó¶¡ÍÆ´ï¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
Âç¿Í¤Î²Æ¤Ë¡¢ÎÃ¤ä¤«¤ÊìÔÂô¤ò
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÉ¹¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¼êºî¤ê¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¡¢ËèÇ¯¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡Ö¤ªÃã¤È¼ò ¤¿¤¹¤¡×¤Î¤«¤É¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔËÜÅ¹¤ÎÌ£¤ò°ìÂÀè¤Ë³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ëYO KAN KA¤ä±§¼£Ãã¤Î¥»¥Ã¥È¤âÌ¥ÎÏÅª♡
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©